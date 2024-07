video suggerito

Il metodo giapponese per un frigorifero ordinato e senza sprechi: si comincia col nastro adesivo Creare nel frigo una zona per i cibi in scadenza: è uno dei consigli dei ricercatori giapponesi, che stanno mettendo a punto tecniche per ridurre gli sprechi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è sempre quella confezione di yogurt che resta semi nascosta, in fondo, fino alla data di scadenza; e quell'insalata comprata con le migliori intenzioni, ma poi mai mangiata, abbandonata in frigorifero a marcire; e un barattolino ormai vuoto di maionese non manca mai. Spesso facciamo la spesa in modo poco intelligente, poco funzionale, poco idoneo al nostro stile di vita, senza tenere conto di ciò che realmente consumiamo e in quali tempistiche. E gli errori si susseguono anche nel momento in cui la spesa la si va a sistemare nei cassetti, in dispensa, in frigorifero. Avere un giusto metodo e sistemare in modo ordinato, invece, consente invece di ridurre gli sprechi, di limitare le quantità di cibo che finiscono immancabilmente nella spazzatura. I ricercatori di Tokyo stanno mettendo a punto delle semplici tecniche organizzative che possano aiutare a produrre meno rifiuti.

Perché sprechiamo il cibo

"Molto spesso, il motivo per cui il cibo va a male e viene sprecato è perché lo dimenticate nel frigo e lo trovate marcio più tardi": Kohei Watanabe si è mosso da questa considerazione, che trova effettivamente riscontro nella vita quotidiana di tutti. Lavora come ricercatore di gestione dei rifiuti presso la Teikyo University di Tokyo e sta cercando delle soluzioni che possano limitare lo spreco di cibo domestico, un problema globale di proporzioni impressionanti, che pesa milioni di tonnellate. Assieme a lui sta lavorando anche il ricercatore Tomoko Okayama.

Il progetto di Okayama e Watanabe applica tecniche di riordino del frigorifero per evitare che ci si dimentichi del cibo al suo interno. A volte alla base dello spreco c'è una spesa fatta senza criterio, in modo troppo compulsivo: c'è poca pianificazione, mancanza di consapevolezza su ciò che serve davvero. E poi i consumatori interpretano male il significato delle etichette con le date di scadenza degli alimenti.

Nel 2018, Okayama ha condotto un sondaggio su oltre 500 residenti di Tokyo per scoprire perché buttavano il cibo nella spazzatura. Come prevedibile, gli intervistati spesso davano per scontato che i prodotti freschi fossero andati a male o che i cibi lavorati non avrebbero più avuto un sapore gradevole. A volte, venivano semplicemente dimenticati tra i ripiani del frigorifero. Dallo studio è emersa anche una certa confusione tra la data di scadenza (best-before) e la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro", che non sono la stessa cosa. Nessuna delle due significa necessariamente che un prodotto non sia più buono, soprattutto nel caso di cibi fermentati come formaggi e yogurt. "I cibi fermentati non vanno a male così facilmente. Anzi, questi hanno un sapore migliore se sono maturi. La maggior parte delle cose è buona per un periodo piuttosto lungo dopo la scadenza" ha spiegato Watanabe. In Giappone e in molti altri Paesi ,"da consumarsi preferibilmente entro" si riferisce alla data entro la quale un prodotto è al massimo della sua prelibatezza, mentre "da consumarsi entro" indica la data in cui il produttore garantisce un consumo sicuro.

Watanabe e Okayama hanno anche trascorso diversi giorni a selezionare circa una tonnellata di rifiuti dagli appartamenti. Hanno separato, pesato e registrato tutto il cibo che conteneva. Hanno trovato avanzi di frutta e verdura, intere confezioni non aperte di noodles, pane, snack, carni, salse, tofu, pesce, bevande e polpette di riso. Confezioni costose di biscotti, cioccolatini e altri dolci intatti o soltanto assaggiati. Il team ha anche preso nota in modo particolare dell'elevato numero di cibi fermentati tra i rifiuti delle famiglie.

Come ridurre gli sprechi e organizzare il frigorifero

Crea uno scaffale o una sezione per gli alimenti prossimi alla scadenza oppure usa nastro adesivo/adesivi per etichettarli e attirare l'attenzione su di loro.

Rendi visibile il cibo da consumare con un vassoio o un contenitore trasparente, anziché nasconderlo sul retro.

Controlla le date di scadenza (o di consumo preferibile): sono diverse dalle date di scadenza e il cibo potrebbe essere commestibile.

Se devi scartare del cibo, fallo consapevolmente. Come incoraggiamento, i ricercatori di Tokyo hanno persino consigliato di aggiungere adesivi con un messaggio di scuse al cibo per non averlo mangiato!

Due settimane dopo l'incontro con i residenti di Sky Heights, a cui hanno spiegato e illustrato bene queste tecniche, i ricercatori hanno condotto un'altra analisi di differenziazione dei rifiuti. I risultati sono stati incoraggianti: hanno riscontrato una riduzione nello spreco alimentare. Nei sondaggi di follow-up condotti con i partecipanti di Sky Heights, il 77% ha dichiarato di aver utilizzato la vaschetta di plastica, il 18% ha utilizzato gli adesivi e il 13% ha utilizzato il nastro adesivo.