Julia Fox imita Kim Kardashian: in passerella la fidanzata di Kanye West replica l’iconico look cut-out Julia Fox, la nuova fidanzata di Kanye West, ha sfilato a New York per LaQuann Smith e in passerella è apparsa meravigliosa in nero con un abito con dei tagli cut-out sul seno. Il look non ricorda forse in modo impressionante uno degli outfit iconici della “rivale in amore” Kim Kardashian?

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la New York Fashion Week e sono molte le Maison che stanno presentando le loro collezioni per la stagione Autunno/Inverno 2022-23. Ieri è stato il turno di LaQuan Smith, brand che tra le sue modelle ha voluto anche Julia Fox, la nuova fidanzata di Kanye West. Dopo aver festeggiato i 32 anni al fianco del rapper (che ha regalato borse di lusso a lei e alle sue amiche), la top è tornata in passerella e lo ha fatto con un look che ricordava in modo impressionante uno degli outfit iconici di Kim Kardashian, la sua "rivale in amore". Si sarà trattato di un caso o di una "citazione" voluta?

Julia Fox sfila alla New York Fashion Week

Solo qualche tempo fa Julia Fox era stata accusata di "imitare" lo stile sensuale e glamour di Kim Kardashian ma, dopo aver smentito le insinuazioni, ha sfilato in passerella con un audace abito total black che ricorda proprio uno dei look iconici della ex moglie di Kanye West. La modella ha aperto lo show di LaQuan Smith in total black sfoggiando un lungo vestito con la gonna aderente e sinuosa, le maniche lunghe e dei tagli cut-out sul seno che hanno lasciato intravedere l'under boob. A completare l'outfit, degli orecchini pendenti a spirale e un'acconciatura raccolta tiratissima che ha messo in risalto i lineamenti del viso.

Julia Fox sfila per LaQuann Smith

Kim Kardashian ha indossato un abito simile nel 2019

Dove avevamo già visto un look simile? Agli Hollywood Beauty Awards del 2019, in occasione dei quali Kim Kardashian aveva sfoggiato un abito vintage firmato Thierry Mugler, un pezzo della collezione Primavera/Estate 1998 con dei tagli sul seno così audaci da coprire a stento i capezzoli. Certo, si tratta di capi di marchi e di collezioni completamente diverse ma le analogie sarebbero evidenti. Al di là dei dettagli sexy, infatti, Julia e Kim hanno completato il look anche con lo stesso chignon tirato. Chi delle due donne di Kanye West vince l'originale "sfida di stile"? L'unica cosa certa è che sono entrambe delle indiscusse icone di bellezza.

