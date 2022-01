Kanye West è il truccatore di Julia Fox: è stato lui a realizzare il suo make-up nero alle sfilate Kanye West e Julia Fox sono apparsi per la prima volta in pubblico insieme alla Paris Fashion Week e, al di là dei look di coppia coordinati, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato anche il make-up marcato e total black dell’attrice. Ecco qual è il dettaglio dolcissimo nascosto dietro il trucco.

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate Kanye West al fianco di Kim Kardashian: il loro matrimonio è ormai arrivato al capolinea da mesi ma il rapper ha già ritrovato l'amore. Dopo che i giornali di gossip avevano parlato di un presunto flirt con Julia Fox, i due sono usciti allo scoperto alle sfilate della Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture. Hanno fatto la loro prima apparizione pubblica allo show di Kenzo, confermando così di avere una relazione seria. Naturalmente non hanno lasciato nulla al caso in fatto di stile: per il debutto di coppia hanno sfoggiato degli adorabili outfit coordinati in total denim, anche se solo in pochi conoscono un ulteriore dettaglio dolcissimo "nascosto" nel look dell'attrice.

Il make-up total black di Julia Fox

Al di là dei completi di jeans che ricordano un'altra coppia iconica che ha fatto storia nel mondo dello spettacolo, quella formata da Britney Spears e Justin Timberlake, c'è un altro dettaglio che ha attirato le attenzioni del pubblico: il make-up di Julia Fox. Per tutta la Paris Fashion Week, alla quale ha partecipato con il neo-fidanzato Kanye West, l'attrice ha puntato su un trucco decisamente marcato, caratterizzato da un effetto cat-eye esagerato che si estende fino all'attaccatura dei capelli, realizzato con una lunga linea di eye-liner e un ombretto total black su tutta la palpebra. Così facendo, ha messo in risalto i profondi e meravigliosi occhi azzurri.

Julia Fox e Kanye West in total denim

Kanye West è il make-up artist della nuova fidanzata

Di recente Julia Fox ha rilasciato un'intervista al magazine Interview e non ha esitato a parlare della relazione con il rapper, soffermandosi soprattutto sulla scelta del make-up dall'animo goth. La cosa che in pochi immaginano è che questo dettaglio di stile è profondamente legato all'amore con Kanye, il motivo? È stato proprio lui a realizzarlo, trasformandosi in truccatore. Non sorprende, dunque, che l'attrice in una Stories di Instagram abbia definito il compagno il suo "make-up artist" preferito. In quante prenderanno ispirazione dalla beauty look della Fox per essere trendy durante l'inverno?