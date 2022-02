Kanye West festeggia i 32 anni di Julia Fox: regala borse griffate a lei e alle sue amiche Julia Fox ha compiuto 32 anni e il fidanzato Kanye West ha fatto le cose in grande per il primo compleanno di coppia. Oltre a organizzare personalmente il party, ha anche regalato alla fidanzata e alle sue amiche delle preziose Birkin bag coordinate.

A cura di Valeria Paglionico

Kanye West sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: dopo il divorzio da Kim Kardashian, ha ritrovato l'amore al fianco di Julia Fox. L'ha presentata ufficialmente in pubblico come la sua fidanzata alle recenti sfilate di Parigi e per l'occasione ha sfoggiato addirittura un adorabile look "di coppia"in total denim, così da dimostrare che il rapporto è già profondo e complice. Lo scorso 2 febbraio l'attrice ha compiuto 32 anni e al suo fianco ha voluto non solo le amiche di sempre ma anche il rapper. Quest'ultimo ha pensato bene di fare le cose in grande: ha portato al party dei regali di lusso sia per la compagna che per tutte le sue best friends.

Il party per il compleanno di Julia Fox

Julia Fox e Kanye West si sono conosciuti durante le feste di Natale in Florida ma, nonostante ciò, farebbero già sul serio e a dimostrarlo sarebbe stata la festa di compleanno di Julia organizzata dal rapper. Per rendere la giornata della fidanzata speciale ha prenotato una cena esclusiva al ristorante Lucien di New York, invitando tutte le sue più care amiche, anche se questo ha significato ritrovarsi in una serata "tutta al femminile". Julia ha incantato in total black con un look sensuale dallo stile mannish: ha abbinato leggings e giacca over di pelle un crop top a fascia che ha lasciato l'ombelico in mostra. Kanye, invece, è rimasto fedele ai look sporty e rock con giacca di pelle e felpa col cappuccio.

Il party per i 32 anni di Julia Fox

Le Birkin bag regalate da Kanye West

Il dettaglio che ha reso la festa indimenticabile? I regali portati da Kanye West sia alla festeggiata che alle sue amiche, alle quali ha donato delle Birkin bag di Hermès coordinate. Per la fidanzata ha scelto un modello nero in pelle di struzzo con dettagli in metallo rosa, il suo prezzo? Sul web viene venduta a 54.500 euro. Per le amiche della Fox ha preferito delle varianti meno pregiate ma ugualmente preziose, ovvero le Birkin in pelle Togo ed Epsom in diverse tonalità che vanno dal bianco al blu notte. Dato che sui canali della Maison vengono realizzate solo su richiesta, Kanye si è rivolto a dei rivenditori ufficiali per reperirle in poco tempo, pagandole circa 25.000 l'una. In quante sognano di ricevere un regalo tanto lussuoso semplicemente per aver partecipato al compleanno della bff?