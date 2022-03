Lottie Moss come Julia Fox: sul red carpet sfila con eye-liner marcato e abito di latex Lottie Moss, la sorella di Kate, è stata tra gli ospiti degli NME Awards 2022. Sul red carpet ha sfoggiato un look da dark lady con abito di latex e make-up con eye-liner marcato: a chi sembra essersi ispirata? A Julia Fox, la ex fidanzata di Kanye West.

A cura di Valeria Paglionico

Lottie Moss non può più essere considerata semplicemente la sorella minore di Kate Moss, la top simbolo degli anni '90, è ormai una star di fama internazionale e gli organizzatori degli eventi di gala fanno a gara per averla sul loro red carpet. Nelle ultime ore ha preso parte agli NME Awards 2022 che si sono tenuti alla O2 Academy Brixton di Londra e per l'occasione si è trasformata in una dark lady. Il suo look audace e rock vi sembra essere stato "già visto"? Probabilmente è perché (per caso o volutamente) si la giovane modella si è rifatta allo stile di Julia Fox, la ex fidanzata di Kanye West di cui si è parlato molto di recente.

L'abito di latex di Lottie Moss

Ieri sera sono andati in scena a Londra gli NME Awards 2022 e tra gli ospiti che hanno sfilato sul red carpet c'era Lottie Moss. La modella ha puntato tutto su un outfit dark che ha messo in risalto il suo animo rock. Ha infatti indossato un lungo abito di latex firmato Rick Owens, un modello strapless che le ha fasciato la silhouette, con zip e spacco sul retro. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali con maxi tacco e zeppa, vero e proprio must-have di stagione. Chi prima di lei aveva sfoggiato un look tutto di vernice? Julia Fox alla prima di Batman.

Lottie Moss in Rick Owens

Lottie Moss sceglie il make-up total black

I riferimenti "involontari" allo stile di Julia Fox non sono finiti qui: Lottie Moss ha optato per un raccolto tiratissimo con due ciuffi che le cadono sui lati del visto, esaltando così il trucco molto marcato. Come la ex di Kanye West, anche lei ha reso lo sguardo più intenso con un make-up smokey eyes e con una linea di eye-liner lunghissima. A realizzare il beauty look di Julia era stato però il rapper, mentre Lottie si è affidata semplicemente al suo make-up artist. Si tratterà di un caso o semplicemente di un'ispirazione neanche troppo velata? L'unica cosa certa è che la Moss in versione dark lady è riuscita a sprigionare tutta la sua innata sensualità.