Julia Fox alla prima di Batman tutta in latex: abbina la tutina di vernice al mini abito argentato Julia Fox ha partecipato alla prima del film Batman che si è tenuta ieri a New York. Sul red carpet è apparsa glamour e audace con un look tutto in latex: ha abbinato una tutina di vernice a uno scintillante minidress argentato.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Julia Fox e della storia con Kanye West: dopo aver debuttato al suo fianco in total denim alle sfilate di Parigi e aver poi ricevuto da lui una preziosissima borsa per il compleanno, la modella ha ufficializzato la rottura, rivelando che si trattava semplicemente di una "strategia" con cui il rapper voleva fare ingelosire Kim Kardashian. Nonostante sia tornata a essere single, è ormai diventata una diva di fama internazionale e viene chiamata a calcare i red carpet più ambiti. Nelle ultime ore è stata alla prima newyorkese di Batman, dove ha lasciato tutti senza fiato con un look audace e originale: ecco cosa ha indossato per l'evento.

Il look di Julia Fox alla prima di Batman

Ieri sera è andata in scena a New York la prima di Batman, il film con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Se la protagonista Zoe Kravitz ha reso omaggio a Catwoman, il personaggio che interpreta nella pellicola, con un abito nero con dei gattini sul seno, Julia Fox ha osato con un look che non poteva passare inosservato (della collezione Primavera/Estate 2022 di Lanvin). Ha infatti indossato una aderentissima jumpsuit in latex con le maniche lunghe, il collo alto e i cuissardes incorporati, abbinandola a un minidress scintillante ricoperto di paillette argentate. Per completare il tutto ha scelto un altro accessorio di vernice, il trench lungo alla Matrix.

Julia Fox in Lanvin

Julia Fox esalta lo sguardo col trucco smokey eyes

Julia Fox non ha lasciato nulla al caso nel suo look. Alla prima del film ha evitato di tenere i capelli sciolti, li ha portati tirati all'indietro in una coda di cavallo bassa, così da mettere in risalto il make-up smokey eyes molto marcato. Non è la prima volta che la top sfoggia un trucco simile, lo aveva già fatto durante la prima apparizione pubblica in compagnia di Kanye West, in occasione della quale spiegò che a curare il beauty look era stato proprio il rapper. Oggi, nonostante i due non stiano più insieme, la modella continua a osare con degli ombretti molto scuri, capaci di portare l'attenzione sugli occhi verdi e profondi. Insomma, la ex del rapper non ha paura di esagerare: col completo di latex e il trucco total black è più sensuale che mai.