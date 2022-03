Zoe Kravitz coi gatti sul seno: omaggia Catwoman alla premiere del film Batman Zoe Kravitz, la Catwoman del film “Batman” di Matte Reeves, ha preso parte alla premiere newyorkese con un look a tema felino. Ha omaggiato il personaggio con un abito originale: sul corpetto, all’altezza del seno, le sagome di due gattini.

A cura di Giusy Dente

Zoe Kravitz alla premiere del film "Batman"

C'erano proprio tutti, alla premiere di New York City dell'attesissimo film The Batman di Matte Reeves, con Robert Pattinson nel ruolo principale. L'attore era presente all'evento e con lui anche il resto del cast, tra cui Zoe Kravitz. La figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet interpreta Catwoman, personaggio che ha visto cimentarsi prima di lei anche Halle Berry e Michelle Pfeiffer. A un evento precedente (a Londra) l'attrice aveva incantato i presenti con un elegantissimo abito da sera nero personalizzato, firmato Saint Laurent. La creazione di Anthony Vaccarello aveva un dettaglio particolare sul corpetto: scollatura smerlata e ritagli sotto il seno, che richiamavano l'iconico logo di Batman. Zoe Kravitz ha proseguito questa scelta stilistica ‘personalizzata' anche alla presentazione newyorkese.

Zoe Kravitz in Oscar de la Renta

Zoe Kravitz come Catwoman

Zendaya sul red carpet di Spider-Man: No Way Home ha indossato un abito-ragnatela creato per lei dalla Maison Valentino abbinato a una maschera portata sul volto. Il look era chiaramente un omaggio al supereroe dei fumetti. Anche Zoe Kravitz, la Catwoman del film Batman in uscita, ha voluto rendere omaggio al personaggio attraverso l'abbigliamento. Lo aveva fatto a Londra e lo ha rifatto a New York, proseguendo sulla linea degli abiti da sera eleganti e monocromatici che tanto ama. Stavolta ha puntato su una spettacolare creazione di Oscar de la Renta personalizzata: si tratta di un abito colonna di velluto nero, realizzato appositamente per lei, caratterizzato da un dettaglio felino sul décolleté. Il corpetto, infatti, ha all’altezza del seno (oltre al dettaglio stringato) le sagome di due gattini.

Zoe Kravitz in Oscar de la Renta

Perché Zoe Kravitz ha i gatti sul seno

Il dettaglio ‘felino' non è affatto casuale, visto il ruolo di Zoe Kravitz nella pellicola, ma parallelamente potrebbe essere anche un riferimento di più ampio respiro. Un abito simile era stato realizzato nel 1989 da Helmut Lang, dunque il look dell'attrice potrebbe essere anche un tributo nei confronti del designer. La Ktavitz ha completato il look con un paio di orecchini di diamanti a forma di lacrima di Lorraine Schwartz e un anello. Originale anche l'hair look, a cui ha dato un tocco retro: capelli lisci tirati indietro in un piccolo chignon, con ricciolo centrale sulla fronte. Se il suo scopo era incantare tutti, ha decisamente fatto centro.