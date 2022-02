Zoe Kravitz come Catwoman, Robert Pattinson col completo over: la prima di The Batman è glamour Ieri sera si è tenuta a Londra la prima del film The Batman, che arriverà nelle sale italiane il 3 marzo. Ad attirare i riflettori sono stati i due protagonisti, Robert Pattinson e Zoe Kravitz, alias Batman e Catwoman, che sul red carpet si sono sfidati a colpi di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Manca ormai pochissimo al lancio di uno dei film più attesi dell'anno, The Batman, la pellicola firmata da Matt Reeves che arriverà nei cinema italiani il prossimo 3 marzo. Ieri sera è andata in scena la prima a Londra, per la precisione al BFI IMAX Waterloo, dove è stato allestito un red carpet per accogliere i protagonisti. Ad attirare le attenzioni dei presenti non potevano che essere i due personaggi principali, Robert Pattinson e Zoe Kravitz, alias Batman e Catwoman, che ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Ecco cosa hanno indossato e chi ha firmato i look scelti per l'anteprima della pellicola.

Zoe Kravitz con l'abito cut out sul red carpet

Nel film The Batman Zoe Kravitz ricoprirà i panni di Selina Kyle/Catwoman, il principale personaggio femminile della saga, e alla prima non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sull'eleganza del total black sfoggiando un sinuoso abito a sirena firmato da Anthony Vaccarello, il direttore creativo di Saint Laurent. Si tratta di un modello lungo che le ha fasciato la silhouette, con le spalline doppie e "ondulate" e degli audaci tagli cut-out sotto al seno che hanno lasciato in vista l'under boob. Per completare il tutto ha scelto gli immancabili tacchi a spillo e degli orecchini in diamanti e smeraldi di Jessica McCormack. Non è forse perfetta nel ruolo di Catwoman?

Zoe Kravitz in Saint Laurent

Robert Pattinson dice addio ai look da vampiro

Robert Pattinson, l'attore che ricoprirà il ruolo di Batman all'interno del film, si è ormai lasciato alle spalle i look "da vampiro" di Twilight, alla prima è apparso più glamour che mai in grigio. Ha sfoggiato un completo in tweed di Jil Sander, un modello con pantaloni classici e giacca over doppiopetto decorata con dei maxi bottoni gold. Niente camicia e cravatta, Robert ha preferito rimanere informale con un semplice lupetto nero a collo alto. Capelli scuri perfettamente in piega, sguardo profondo rivolto dritto in camera, fascino irresistibile: l'attore non ha nulla da invidiare a Ben Affleck e agli altri che lo hanno preceduto nei panni del Cavaliere Oscuro. A questo punto, dunque, non resta che ammirarlo nelle scene dell'iconico film.

