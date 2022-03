Beatrice Valli alla prima di Batman osa con le trasparenze, Marco Fantini: “La mia Catwoman” Ieri sera al The Space Odeon di Milano si è tenuta la prima del film Batman e il red carpet è stato invaso dalle coppie famose, dai Prelemi a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ad attirare i riflettori sono stati Beatrice Valli e Marco Fantini, che hanno sfoggiato dei look sofisticati e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa è finalmente finita: domani arriverà in tutti i cinema italiani Batman, il film con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere oscuro e Zoe Kravitz in versione Catwoman. Dopo le prime tenutesi a Londra e a New York, ieri sera la pellicola è stata proiettata in anteprima anche a Milano, per la precisione al The Space Odeon. Sebbene all'evento non fossero presenti i protagonisti hollywoodiani, il red carpet è stato lo stesso invaso dalle star. Sono state diverse le coppie di influencer noti che hanno preso parte alla serata, anche se a incantare per dolcezza ed eleganza sono stati soprattutto Beatrice Valli e Marco Fantini.

I look di Beatrice Valli e Marco Fantini alla prima di Batman

Il primo a postare una foto esclusiva dell'evento glamour sui social è stato Marco Fantini che, al motto di "La bellezza della mia Catwoman", ha catalizzato le attenzioni dei fan sul look di Beatrice Valli. Bustier strapless dalle trasparenze audaci, pantaloni effetto nude tempestati di cristalli e con delle esuberanti piume sull'orlo, décolleté col tacco a spillo: l'influencer in versione scintillante sembrava essere uscita da un hollywoodiano. Il marito non è stato da meno in fatto di eleganza. Ha infatti sfoggiato un completo spezzato di Maison Margiela con i pantaloni in grigio scuro coordinati alla cravatta, la giacca doppiopetto leggermente più chiara e la camicia bianca.

Beatrice Valli e Marco Fantini

I Prelemi vestono griffati sul red carpet

Oltre a Beatrice Valli e Marco Fantini, sono state diverse le coppie di influencer che hanno partecipato alla prima milanese di Batman. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, meglio noti come i Prelemi, hanno scelto dei look a tema coordinati, ovvero in total black. L'influencer di origini persiani ha puntato sull'esuberanza di Balenciaga abbinando un minidress aderente e con delle maxi spalline a punta a una borsa iconica della Maison in celeste. Il fidanzato, invece, ha preferito un classico completo giacca e pantaloni firmato John Richmond, anche se lo ha portato con una semplice t-shirt.

Giulia Salemi (in Balenciaga) con Pierpaolo Pretelli (in Richmond)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con i look black&white

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la seconda coppia uscita dal Grande Fratello Vip, hanno optato per degli outfit con dei dettagli a contrasto. Tubino al ginocchio nero, giacca bianca e sandali con la zeppa per la sorella di Belén, maxi cappotto con i cristalli per l'ex ciclista: i due non hanno esitato a sorridere di fronte i riflettori, dando prova del fatto che continuano a essere innamoratissimi nonostante gli anni che passano. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Poco prima dell'anteprima la Rodriguez ci ha dato un taglio accorciando leggermente la frangia a tendina che ormai da mesi contraddistingue il suo hair look.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

I Me Contro Te osano con i colori vitaminici

Tra gli ospiti, infine, c'erano anche due volti particolarmente noti agli amanti dei social: Luigi Calagna, Sofia Scalia, ovvero i Me Contro Te. I futuri sposi di Instagram hanno dimostrato di essere i più sbarazzini della serata con i loro look colorati. Sofia ha indossato maglioncino nero, minigonna a quadri sui toni del rosa e maxi cappotto fucsia, mentre Luigi ha preferito un jeans scuro, un cappotto dark e una classica camicia bianca. Quale delle coppie si è guadagnata il primo gradino del podio in fatto di stile?