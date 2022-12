La trasformazione di Kim Kardashian: il nuovo look è coi capelli biondo miele Kim Kardashian ha cambiato ancora look. Dopo il drastico passaggio dalla chioma corvina al biondo platino, ora ha optato per un caldo biondo miele.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian prima e dopo

Kim Kardashian sta entrando in una nuova fase della sua vita? A giudicare dai capelli di direbbe di sì, visto che l'imprenditrice ha stravolto ancora una volta il suo look. Non è nuova a trasformazioni di questo tipo, anzi negli ultimi tempi l'influencer ha abituato fan e follower a cambiamenti di stile anche drastici. La fine del matrimonio con Kanye West, la frequentazione con Pete Davidson, la collaborazione con Dolce&Gabbana, le polemiche su Balenciaga su cui si è sentita in dovere di dire la sua: sicuramente i colpi di scena non sono mancati ultimamente, nella sua vita. E guarda caso sono andati di pari passo coi cambi look. Chissà se i nuovi capelli biondi sono il campanello d'allarme per qualche altra novità.

Kim Kardashian coi capelli neri

Tutti gli hair style di Kim Kardashian

Il colore naturale dei capelli di Kim Kardashian è il nero. La sua chioma corvina è sempre stata iconica, anche se l'ha periodicamente alternata a colorazioni più calde, con l'aiuto del bayalage. L'influencer ama particolarmente i capelli extra long, difatti è fan delle extension, che utilizza soprattutto per realizzare le sue famose code di cavallo.

Kim Kardashian coi capelli biondo platino

Negli anni le ha alternate ad acconciature diverse, dai capelli effetto seta alle onde morbide, fino ai frisé ispirati agli anni Duemila. Il cambiamento più drastico con cui ha stupito fan e follower è stato quello di questa primavera, quando ha tinto i capelli di biondo platino. Si è trasformata in una moderna Marylin Monroe, la diva di cui ha anche indossato un abito originale in occasione del Met Gala, dopo essersi sottoposta a un rigidissima dieta.

Kim Kardashian coi capelli miele

Kim Kardashian tinge i capelli di biondo miele

Dopo il biondo platino, Kim Kardashian è entrata nella fase della colorazione biondo miele. Per il cambio look si è rivolta all'hairstylist delle celebrità Chris Appleton, che ha trasformato le ciocche ossigenate in ciocche dalle sfumature più calde. Il nuovo colore dona all'imprenditrice un aspetto molto più naturale, con le radici castane leggermente più scure delle lunghezze, dove si mescolano caramello e riflessi più chiari.

Kim Kardashian ai Teen Choice Awards 2009

Questo look ricorda quello delle foto del 2009. Il colore della chioma è simile a quello sfoggiato ai Teen Choice Awards di quell'anno, anche se il taglio è differente: all'epoca aveva dei ciuffi laterali più corti ad incorniciarle il viso, una scalatura che invece oggi ha eliminato a vantaggio di onde morbide da sirena. C'è forse qualche novità all'orizzonte, nella vita dell'imprenditrice?