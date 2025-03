Tendenze capelli dalle sfilate Autunno/Inverno 2025-26: volume, riga centrale e raccolti

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Max Mara Autunno/Inverno 2025-26

Le sfilate della Milano Fashion Week ci hanno dato un assaggio di tutto ciò che vedremo nella stagione Autunno/Inverno 2025-26, le tendenze moda a cui ispirarsi e da trasferire nel proprio guardaroba per non sbagliare outfit. Ma ci ha anche permesso di sbirciare tra le prossime tendenze in fatto di capelli: ci sono grosse novità.

Sportmax enfatizza il volume

Olivier Schawalder, insieme al Team Wella Professionals guidato da Andrea Gennaro, ha firmato gli hairstyle di Sportmax. Intervistato da Fanpage.it, Andrea Gennaro ha raccontato come ha concepito le acconciature per lo show di Sportmax: "La collezione si ispira al mondo del design: linee molto grafiche, grande attenzione alla texture. Abbiamo tessuti lucidi, opachi, pelle, lana, quindi quello che volevamo costruire con le acconciature era una texture che facesse vedere molto bene la materia. L'abbiamo creata con prodotti che invece di contenere i capelli li lasciassero in qualche modo esplodere: texture opaca, leggermente nuvolosa quasi, un po' crespa. Successivamente, per richiamare la collezione, abbiamo dato linee nette nella parte posteriore: il volume nella parte anteriore è schiacciato e pulito, mentre nella parte posteriore abbiamo esasperato il volume con queste linee che richiamano i drappeggi che si ripetono nel vestito".

Sportmax Autunno/Inverno 2025-26

E proprio volume sembra che sarà la parola d'ordine di tutta la stagione: "Sicuramente c'è un grande ritorno degli anni Settanta: i volumi vanno ad esasperarsi. Nonostante durante tutta la Fashion Week abbiamo visto molti meno wet look, più attenzione alla texture naturale dei capelli. Se prima abbiamo cercato di costringere le texture ora stiamo cercando di lasciarle più naturali possibili. La moda si sta affacciando allo stile retro: prima c'era meno attenzione a costruire una texture. Ora si torna a texture naturali, voluminose, esasperate in alcune parti. Il consiglio: il volume si sposta più sulle spalle e meno alla parte superiore. Si guarda alle forme iconiche, più che alle tendenze. Lo scorso anno andava il bob, quest'anno si guarda più al pixie, lo shaggy, il butterfly: forme che hanno fatto la storia con Twiggy o Coco Chanel. Bisogna valorizzare la forma del viso col taglio: oggi molte modelle hanno i capelli corti proprio per valorizzare l'ovale. Quindi sì al volume, ai capelli corti, ma attenzione al facial shape".

Sportmax Autunno/Inverno 2025-26

Da Ferragamo il must è la riga centrale

Queste le parole di Andrea Gennaro a Fanpage.it. L'hairstylist ha curato le acconciature alla sfilata di Ferragamo: "L'ispirazione per il look di questa sfilata era assolutamente avere un look estremamente lussuoso ed estremamente lucido. Must assoluto era la riga centrale, che sarò il must per la prossima Primavera/Estate e per il prossimo Autunno/Inverno, a prescindere dalla lunghezza".

Ferragamo Autunno/Inverno 2025-26

Sulla passerella di Cavalli è protagonista il raccolto

La collezione Autunno/Inverno 2025-26 di Roberto Cavalli, creata da Fausto Puglisi, si intitola "Pompeii Future": power suit decorati con gli affreschi di Pompei, abiti in velluto devoré e poi ancora denim, ecopelliccia leopardata, stampa pitone, mix di oro e bronzo, bottoni in pietra lavica a impreziosire i capispalla.

Roberto Cavalli Autunno/Inverno 2025-26

Damien Boissinot, hairstylist di ghd, ha lavorato allineandosi perfettamente a questa estetica: "Per la realizzazione dell'hair look, ci siamo ispirati a Pompeii Future per creare un look elegante, romantico, ma allo stesso tempo grintoso e sensuale per la donna Cavalli. Il direttore creativo voleva andare controcorrente rispetto alla collezione, scegliendo un raccolto moderno, audace e lucido, che esprimesse forza e raffinatezza allo stesso tempo. L'idea era di bilanciare l'eleganza con un tocco di sensualità contemporanea, creando un'acconciatura che fosse sofisticata e potente".

Roberto Cavalli Autunno/Inverno 2025-26

Max Mara tra onde morbide e capelli lisci come seta

La collezione Autunno/Inverno 2025-26 di Max Mara si ispira all'universo letterario delle sorelle Brontë, tra eleganza neo-gotica e raffinata rusticità urbana. A rievocare i personaggi nati dalla penna delle due scrittrici ci sono culotte, calze a coste, pantaloni alla zuava con morbide pieghe al ginocchio e fascia ampia in vita, giacche corte, cappotti in cashmere e gilet.

Max Mara Autunno/Inverno 2025-26

"Per il fashion show di Max Mara ci siamo ispirati all’eleganza, la femminilità e la passione delle eroine delle sorelle Brontë per creare look sofisticati, romantici ma allo stesso tempo chic – ha spiegato Odile Gilbert, lead hair stylist di ghd – Abbiamo utilizzato tool diversi sulla base della tipologia di capelli delle modelle: per le modelle con capelli ricci, abbiamo creato onde morbide e naturali utilizzando due misure di arricciacapelli e perfezionando il look con le spazzole e i pettini per un effetto più definito. Per le modelle con capelli più fini, abbiamo scelto di esaltare la leggerezza e la lucentezza di capelli lunghi e lisci".

Max Mara Autunno/Inverno 2025-26

Missoni punta sulle code definite

La collezione Autunno/Inverno 2025-26 di Missoni fa dialogare maschile e femminile rileggendo la quotidianità e declinando un modo di vestire istintivo e libero, dove anche i capi si reinventano in una narrazione di spensieratezza, concretezza. Mustafa Yamaz, hair stylist di ghd, ha curato le acconciature della sfilata.

Missoni Autunno/Inverno 2025-26

"Se dovessi sintetizzare in te parole i look scelti per questa sfilata, direi: qualità, texture e individualità – ha spiegato l'hairstylist – Il nostro obiettivo è stato esaltare la miglior versione di ciascuna modella, valorizzando le loro caratteristiche uniche. Per questo motivo, abbiamo scelto di lavorare su una varietà di texture, alternando capelli lisci e ricci. La collezione, dal punto di vista sartoriale, si distingue per volumi importanti. Per non compromettere l'impatto visivo, abbiamo optato per acconciature semplici ma eleganti, come code ben definite, che non distogliessero l'attenzione dagli abiti, ma che al contempo esaltassero la loro struttura con una texture impeccabile".