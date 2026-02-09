Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme al Super Bowl 2026, l’uscita pubblica confermerebbe la loro relazione

Kim Kardashian e Lewis Hamilton tornano nuovamente al centro dell’attenzione dopo l’apparizione di coppia al Super Bowl 2026. La star americana e il campione di Formula 1 sono stati fotografati fianco a fianco sugli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara, dove hanno assistito alla finale NFL seduti uno accanto all’altra sugli spalti. Le immagini, diffusesi rapidamente sui social, mostrano i due intenti a chiacchierare complici durante la partita. Un’uscita pubblica che arriva dopo giorni di indiscrezioni su un possibile flirt in corso e che ha contribuito ad alimentare ulteriormente le indiscrezioni relative a una loro frequentazione.

L’apparizione al Super Bowl dopo il viaggio a Parigi

Nell’ultimo periodo, Kardashian e Hamilton erano già stati avvistati insieme in Francia. A inizio febbraio, i due erano stati visti arrivare nello stesso hotel a Parigi, circostanza che aveva fatto parlare di un incontro definito “romantico” da una fonte citata da People. Secondo quanto riportato, la coppia avrebbe raggiunto la capitale francese a bordo di un jet privato proveniente dal Regno Unito. Pochi giorni prima che i due comparissero insieme al Super Bowl, una fonte aveva raccontato a Entertainment Tonight che Kim e Lewis stavano valutando la possibilità di dare una svolta alla loro amicizia. “Si conoscono da anni, ma ora stanno passando più tempo insieme e stanno vedendo come possono evolvere le cose”, aveva spiegato la fonte.

Per Kim Kardashian si tratterebbe di un nuovo capitolo sentimentale dopo un lungo periodo da single cominciato con la separazione dall’ex marito Kanye West, arrivata nel 2022. Dopo una breve relazione con Pete Davidson e il presunto flirt con Odell Beckham Jr., Kardashian ha più volte raccontato di voler dedicare la sua attenzione ai suoi figli.

Tutte le ex fidanzate famose di Lewis Hamilton

Se la relazione fosse confermata, Kim Kardashian non rappresenterebbe per Lewis Hamilton la prima compagna famosa. Dopo la storia con Nicole Scherzinger, durata dal 2007 al 2015, il pilota di Formula 1 è stato accostato negli anni a numerose star di fama internazionale, tra cui Rihanna, Kendall Jenner (sorella di Kim), Gigi Hadid e Shakira. Più recentemente, il suo nome era stato legato a quello dell’attrice Sofia Vergara. Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati. Ma la scelta di presentarsi insieme a uno degli eventi più seguiti al mondo sembrerebbe essere particolarmente significativa relativamente alla possibilità di ufficializzar sulla che sembrerebbe esser diventata a tutti gli effetti una relazione sentimentale.