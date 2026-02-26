La vita privata di Irina shayk: il colpo di fulmine con Ronaldo e l’amore finito per Bradley Cooper

Irina Shayk, supermodella e co-conduttrice di Sanremo 2026, ha avuto una vita sentimentale segnata da grandi amori mediatici. Dalla storica relazione con Cristiano Ronaldo durata cinque anni, al profondo legame con l’attore Bradley Cooper da cui è nata la figlia Lea De Seine. Tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Dalle passerelle più prestigiose del mondo al palco dell'Ariston: Irina Shayk è tra le protagoniste di Sanremo 2026 nel ruolo di co-conduttrice. La modella russa, che ha saputo incantare il pubblico con la sua bellezza magnetica e il suo carisma, torna sotto i riflettori non solo per la carriera, ma anche per la sua vita privata. Una storia fatta di copertine patinate e amori celebri: per cinque anni è stata la compagna di Cristiano Ronaldo, per poi legarsi a Bradley Cooper, l'attore con cui ha costruito una famiglia prima della rottura avvenuta nel 2019.

Il colpo di fulmine con Cristiano Ronaldo sul set di Armani

La storia d'amore tra Irina Shayk e Cristiano Ronaldo è stata per anni la più chiacchierata del jet-set internazionale. Tutto iniziò nel 2010, quando i due si incontrarono per la prima volta sul set di una campagna pubblicitaria per Armani. Tra il fuoriclasse portoghese e la modella fu un vero e proprio colpo di fulmine che li portò a diventare la "coppia d'oro" dello sport e della moda. La loro relazione è durata ben cinque anni, tra eventi di gala e vacanze extra-lusso, fino alla rottura ufficiale arrivata all'inizio del 2015. Sebbene i motivi reali dell'addio non siano mai stati del tutto chiariti, si è parlato spesso di incomprensioni legate alla famiglia del calciatore e di stili di vita ormai inconciliabili.

Irina Shayk e Cristiano Ronaldo

La storia con Bradley Cooper e la nascita della figlia

Pochi mesi dopo la fine del legame con Ronaldo, nella primavera del 2015, Irina ha ritrovato il sorriso accanto alla star di Hollywood Bradley Cooper. Una relazione vissuta con maggiore riservatezza rispetto alla precedente, ma non per questo meno intensa. Nel 2017, l'amore tra i due è stato coronato dalla nascita della loro unica figlia, Lea De Seine. Nonostante la nascita della bambina avesse fatto pensare a un matrimonio imminente, la coppia ha annunciato la separazione nel giugno del 2019, dopo quattro anni insieme. La rottura coincise mediaticamente con l'uscita del film A Star Is Born, alimentando rumors (poi smentiti) su un presunto flirt tra Cooper e Lady Gaga. Oggi Irina e Bradley mantengono un rapporto eccellente e sono spesso fotografati insieme a New York mentre si prendono cura della piccola Lea.

Irina Shayk insieme a Bradley Cooper

I gossip sulle sue relazioni dopo Cooper

Dopo la fine della lunga storia con Cooper, la vita sentimentale di Irina Shayk è tornata a essere un terreno fertile per la cronaca rosa. Nel 2021 le sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello breve con il rapper Kanye West, avvistato con lei in Provenza subito dopo il divorzio da Kim Kardashian. Più recentemente, l'attenzione dei media si è spostata sulla frequentazione con la leggenda del football americano Tom Brady. I due sono stati pizzicati più volte tra Los Angeles e Londra, alimentando le voci su una nuova stabilità sentimentale per la top model. Tuttavia, lei continua a dichiararsi una donna indipendente, concentrata sulla sua carriera e sul ruolo di madre.