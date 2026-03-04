Leonardo Maria Del Vecchio con Kornelia Ski, 22enne modella polacca che “inguaiò” Leonardo DiCaprio

Si chiama Kornelia Ski, ha 22 anni ed è la bellissima modella che il settimanale Chi ha fotografato in compagnia di Leonardo Maria Del Vecchio. Archiviata la relazione con Sara Soldati – ex gieffina e madre di sua figlia – l’imprenditore 30enne ha voltato pagina ed è stato immortalato mentre bacia la top model di origine polacca, accreditata come la sua ultima fiamma. A differenza delle donne che l’hanno preceduta, Kornelia non è particolarmente nota. È attiva soprattutto su TikTok, dove condivide video tutorial sul make-up, ma non ha ancora all’attivo una carriera da supermodella nota per aver sfilato sulle passerelle dei brand più importanti. Un episodio del suo passato, però, l’ha resa popolare negli Stati Uniti, a scapito dell’attore Leonardo DiCaprio.

La festa a bordo della barca di Leonardo DiCaprio

Kornelia divenne popolare quando, appena 18enne, raccontò in un video pubblicato su TikTok (oggi rimosso dal suo profilo ma ancora disponibile in rete) di aver partecipato a una festa organizzata per Capodanno 2022 a bordo dello yacht di Leonardo DiCaprio a St. Barts. All’epoca appena maggiorenne, la giovane spiegò di essere stata invitata da un amico e di essere riuscita a salire a bordo nonostante i rigidissimi controlli di sicurezza grazie al lasciapassare di uno dei fedelissimi dell’attore, che garantì per lei permettendole così l’accesso. All’attore fu contestato il fatto di accompagnarsi a una donna così giovane: all’epoca, infatti, Kornelia era poco più che maggiorenne mentre DiCaprio aveva 47 anni.

Il flirt tra Kornelia Ski e Richie Akiva, amico intimo di Leonardo DiCaprio

Secondo le cronache mondane newyorkesi, a Kornelia fu permesso all’epoca di salire a bordo della barca del divo hollywoodiano in virtù di un flirt con Richie Akiva, imprenditore e grande amico di DiCaprio, nonché re della movida newyorkese, oggi 46enne. I due sono stati considerati a lungo vicini, nonostante l’ampia differenza d’età. Sarebbe stato lui l’amico di DiCaprio citato nel video che avrebbe garantito per lei, consentendole così di salire in barca. Il flirt tra la giovane modella e l’imprenditore è stato vissuto alla luce del sole.

Nel 2025 fu proprio Kornelia ad accompagnare Akiva sul red carpet del Met Gala, evento al quale la giovane donna – oggi fidanzata con Del Vecchio – partecipò nel ruolo di accompagnatrice. Una foto di Kornelia compare anche sul profilo Instagram di Akiva, insieme a personaggi del calibro di Mariah Carey e Cardi B, oltre a numerosi altri volti noti. Sotto i post pubblicati dall’imprenditore compaiono anche diversi like dello stesso Del Vecchio, oggi legato proprio a Kornelia.