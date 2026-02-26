Chi è Arianna Di Claudio, la fidanzata di Leo Gassmann: l’attrice di “Champagne” al suo fianco a Sanremo

Il Festival di Sanremo 2026 non è solo una gara canora, ma una gigantesca vetrina sulle vite dei suoi protagonisti. Tra i nomi più attesi c'è quello di Leo Gassmann, che torna all'Ariston dopo aver già trionfato tra le Nuove Proposte nel 2020 e dopo la sua partecipazione tra i Big nel 2023. Se la sua carriera musicale e attoriale (recentemente lo abbiamo visto nei panni di Franco Califano) è ormai consolidata, cresce la curiosità sulla donna che lo accompagna dietro le quinte: Arianna Di Claudio.

Chi è Arianna Di Claudio: la carriera e il successo in "Champagne"

Arianna Di Claudio non è solo "la fidanzata di", ma una giovane promessa della recitazione italiana. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla recentemente grazie alla fiction Rai "Champagne", la serie dedicata alla vita di Peppino Di Capri, dove ha dimostrato talento e carisma. Proprio come il suo compagno, anche lei respira l'aria del palcoscenico sin da bambina: è infatti figlia d'arte, nata dall'attrice teatrale Silvia Sartorio. Questa eredità culturale è uno dei punti di forza che la unisce al cantante romano. Entrambi sono cresciuti tra copioni e prove teatrali, condividendo un background familiare che ha reso il loro legame ancora più profondo e naturale.

L'amore con Leo Gassmann a Sanremo 2026

La storia tra i due non è una novità, ma è proprio in vista di Sanremo che la coppia ha attirato l'attenzione mediatica. Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote del leggendario Vittorio, sembra aver trovato nell'attrice la spalla perfetta per affrontare la pressione del Festival. Sebbene la coppia sia molto riservata e preferisca far parlare il lavoro, la loro affinità è evidente. Non si parla ancora di progetti di matrimonio o annunci ufficiali, ma di una relazione solida che accompagna l'artista in questa sua nuova maturità artistica, divisa tra la passione per le canzoni e l'impegno sul set.

Il passato con Maia Reficco e la nuova vita di Leo Gassmann

Prima dell'incontro con Arianna, Leo Gassmann era stato al centro del gossip internazionale per la sua relazione con Maia Reficco, star di serie come Kally’s Mashup e Pretty Little Liars: Summer School. Quella storia, vissuta tra musica e set internazionali, si era conclusa senza clamori, lasciando spazio a un nuovo capitolo.