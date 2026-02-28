Alessandro Gassmann torna su Sanremo: “Non sono arrabbiato con Morandi”, il figlio Leo: “Noi non siamo da classifica”

In merito alla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo, Alessandro Gassmann sente la necessità di fare alcune precisazioni: “Non mi si arrabbiato per il trattamento riservato nei confronti di Gianni Morandi e di suo figlio, la loro esibizione è stata toccante”. E ancora: “Dovevo andarci, poi per una regola sulla parentela mi è stato impedito”.

In merito alla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2026, Alessandro Gassmann sente la necessità di fare alcune precisazioni per evitare fraintendimenti: "Vorrei essere chiaro: non mi si arrabbiato per il trattamento riservato nei confronti di Gianni Morandi e di suo figlio", dichiara l'attore, "la loro esibizione è stata toccante, Gianni è un artista straordinario e la performance di suo figlio mi è piaciuta moltissimo. Questo concetto va ribadito con forza anche se l’avevo già scritto”.

Gassmann prosegue spiegando le reali dinamiche della vicenda dopo lo sfogo in un post sui social che ha attirato l'attenzione sulla sua assenza al Festival: "La mia presenza a Sanremo era stata pensata esclusivamente per promuovere ‘Guerrieri', la nuova serie Rai di cui sono molto fiero e che trovo di grande qualità. Non mi sono certo auto-invitato al festival – ho da sempre un rapporto di timore reverenziale per la kermesse e non amo frequentarlo perché quel palco mi terrorizza – ma l'azienda (Raifiction) mi aveva giustamente proposto di partecipare, visto che Sanremo rappresenta la vetrina più importante per il lancio di un prodotto televisivo in cui credono molto”.

"Successivamente, mi è stato comunicato che, per una “regola” sarebbe stato impossibile andarci, per la mia parentela con un cantante in gara”, aggiunge, "Questa è l'unica e vera ragione della mia assenza. Questo è quanto".

Intanto è arrivata anche la reazione del figlio Leo Gassman, in gara con la canzone Naturale: "Noi non siamo e non saremo mai da classifica. Noi ci mettiamo il cuore. Noi andiamo oltre. Noi siamo famiglia", ha scritto in una storia su Instagram.

Alessandro Gassmann, dal suo canto, conclude con un pensiero positivo per la kermesse e coglie l'occasione per dare appuntamento con la fiction, in partenza sulla rete ammiraglia: "Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i cantanti in gara, a Carlo Conti e alla bravissima Laura Pausini. Ci vediamo tutti su Raiuno lunedì 9 per la messa in onda di ‘Guerrieri".