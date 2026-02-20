Leo Gassman a Sanremo 2026: la vena intima e “naturale” dell’autore romano

Leo Gassman, Sanremo 2026

Leo Gassmann sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Naturale". Si tratta della terza partecipazione per il cantautore romano classe 1998, la seconda nella categoria Big. Infatti, il suo esordio assoluto risale al 2020 nella sezione Nuove Proposte con il brano "Vai bene così", una canzone che gli permise di vincere la competizione giovani battendo in finale Tecla Insolia con "8 marzo".

Sarà un lasciapassare per una partecipazione nella sezione Big della kermesse, che arriverà solo nel 2023, questa volta con "Terzo cuore". Si tratta di un brano scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari: "Terzo cuore" raggiunse solo il 18° posto nella graduatoria finale, superando però i 10 milioni di streaming su Spotify.

Nipote del leggendario attore romano Vittorio Gassman e figlio di Alessandro, Leo Gassman ha cercato di costruire subito una propria identità sin dalla partecipazione nel 2018 a X Factor, dove arriva fino alla semifinale. Nella sua carriera ha pubblicato due album: "Strike" nel 2020 e "La strada per Agartha" nel 2023, in cui è contenuta anche "Io vorrei che per te" con Edoardo Bennato. Nel frattempo, ha fatto il suo esordio cinematografico con la serie tv Rai "Califano", nei panni dello storico cantautore romano, nel 2024.

Leo Gassmann sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di Rai Play, ha descritto così "Naturale": "È una canzone che è un grido d’amore. E’ una canzone che, spero, possa spingere le persone a volersi più bene e, soprattutto, a voler bene alle persone che abbiamo accanto. Pensavo fosse una canzone giusta per Sanremo perchè appena ho cantato il ritornello ho sentito che potesse essere una canzone che avrebbe potuto stare bene su questo palco. L’ho immaginata cantata anche da altri colleghi o colleghe. Poi, però, mi piaceva cantarla e sentirmela addosso".