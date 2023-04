La vita da mamma di Irina Shayk: “Ho imparato ad amare le mie imperfezioni” Irina Shayk ha rilasciato un’intervista ad Harper’s Bazaar, rivista che le ha dedicato anche la copertina di maggio. Ha parlato della maternità e di tutte le volte in cui ha perso fiducia in se stessa: ecco cosa ha dichiarato.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi anni la vita di Irina Shayk è cambiata in modo drastico: sebbene continui a essere una delle modelle più famose al mondo, la sua unica priorità è diventata la figlia Lea De Seine (nata dall'amore ormai finito con Bradley Cooper). Diventare mamma ha rivoluzionato la sua quotidianità ma fino ad ora non ne aveva mai parlato in pubblico, solo di recente lo ha fatto in un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar, la rivista che le ha dedicato la copertina di maggio. La top ha affrontato due temi spinosi, la maternità e la fiducia in se stessi (che le è venuta a mancare spesso dagli esordi della sua carriera a oggi): ecco cosa ha dichiarato.

"Essere madre non significa non poter uscire in minigonna"

Sulla copertina di Harper's Bazaar Irina Shayk ha posato con un sensualissimo tubino leopardato ma a fare scalpore non è stato tanto il servizio fotografico, quanto piuttosto l'intervista rilasciata. Ha innanzitutto rivelato che è stato grazie alla nonna che ha ritrovato fiducia in se stessa nei periodi difficili, è stata lei a consigliarle di essere sempre positiva grata e gentile con le persone ed è per questo che la considera la sua unica vera icona. A cambiarle la vita negli ultimi 6 anni è stata però la maternità, a proposito della quale ha dichiarato: "Diventare madre mi ha illuminata, non mi sono mai veramente preoccupata delle opinioni della gente, nemmeno all'inizio della carriera. Essere madre non significa che non poter uscire con una minigonna o non poter postare una foto sexy".

Irina Shayk in costume

Irina Shayk, qual è la cosa che sta insegnando a sua figlia

Irina Shayk non si è mai adeguata ai dettami della moda, basti pensare al fatto che si è sempre rifiutata di perdere chili per lavorare. La cosa che in pochi immaginavano è che non è sempre stata così sicura di se stessa, anzi, ci ha messo anni ad amare le sue imperfezioni e in questo percorso la figlia l'ha aiutata non poco, le ha donato la forza di amarsi ancora di più. Ora la piccola Lea è il centro dei suoi giorni ma ancora non riesce a credere che abbia già compiuto 6 anni. "La cosa più importante è insegnare ai nostri figli che esistono valori più importanti dell'essere considerati carini", sono state queste le parole con cui Irina ha concluso l'intervista, dando un'importante lezione a tutti coloro che credono di dover adeguarsi a dei precisi stereotipi per poter essere notati.