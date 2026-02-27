La vita privata di Bianca Balti: i due matrimoni finiti e l’amore per il fidanzato Alessandro Cutrera

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bianca Balti, ospite della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata a duetti e cover. Ripercorriamo la vita privata della modella: il matrimonio con Christian Lucidi da cui è nata la primogenita Matilde, il matrimonio lampo con Matthew McRae da cui è nata Mia, la relazione finita con Helly Nahmad e l'attuale fidanzato Alessandro Cutrera.

Il matrimonio finito con Christian Lucidi da cui è nata Matilde

Bianca Balti si è sposata per la prima volta nel 2006, convolando a nozze con il fotografo Christian Lucidi: “Resto incinta dopo sole tre settimane. Dopo un mese mi chiede di sposarlo”. Da lui ha avuto la prima figlia, Matilde, che è venuta alla luce nel 2007. Purtroppo, la relazione è entrata in crisi dopo qualche anno: “Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano”, ha dichiarato al podcast One more time. La distanza è diventata sempre più incolmabile, fino a decidere di dirsi addio nel 2010. Inizialmente, la modella ha lasciato New York e ha portato con sé la figlia in Italia. Purtroppo, subito dopo ha vissuto un periodo molto difficile, fatto di eccessi: "Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice". Così, la figlia ha deciso di andare a vivere con il padre per un periodo.

Il matrimonio con Matthew McRae durato solo cinque mesi: da lui ha avuto Mia

Nel 2012, Bianca Balti ha iniziato una relazione con Matthew McRae. Da lui, nel 2015 ha avuto la seconda figlia Mia. Nel 2016 ha parlato di questa relazione come di un rapporto "complicato", perché il suo compagno era spesso lontano. A Grazia disse: "Lui è impegnatissimo per lavoro, capita sia occupato anche per mesi”. Tuttavia, ad agosto del 2017 sono convolati a nozze. Il matrimonio è naufragato cinque mesi dopo.

La relazione finita con Helly Nahmad e l'attuale fidanzato Alessandro Cutrera

Nel 2024, Bianca Balti era fidanzata con il collezionista d'arte Helly Nahmad. La relazione, tuttavia, si è conclusa. Dallo scorso anno, la modella è felicemente fidanzata con Alessandro Cutrera, pilota di Ferrari Challenge. L'uomo le è stato vicino quando ha ricevuto la diagnosi di tumore ovarico. Bianca Balti ritiene che lui sia "il lato positivo della vita". E sui social ha aggiunto: "L'amore guarisce".