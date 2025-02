Chi sono Matilde e Mia, le due figlie di Bianca Balti

video suggerito

Bianca Balti ha avuto due figlie dai suoi ex mariti, Matilde Lucidi, nata nel 2007 dalla relazione con Christian Lucidi e Mia McRae, nata nel 2015 dal matrimonio con Matthew McRae.

Chi è Matilde Lucidi, la primogenita di Bianca Balti e l'ex marito Christian Lucidi

Matilde Lucidi, che il 5 giugno prossimo compirà 18 anni, è figlia della modella e del fotografo di moda Christian Lucidi, con cui è stata sposata dal 2006 al 2010. Dopo sette anni trascorsi con il padre a Parigi, la ragazza si è trasferita dalla madre a Los Angeles. A soli sei anni Matilde aveva chiesto di vivere con il genitore, stanca della vita che conduceva Balti. Ospite del podcast One More Time, la modella aveva raccontato di essere riuscita a ricostruire un bel rapporto con la sua primogenita:

Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi. Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l'aveva portata a fare questa scelta.

Tempo fa, sui social, Matilde era stata accusata di essersi sottoposta a ritocchi a soli 16 anni. Balti, però, aveva subito chiarito: "Ragazzi ma Matilde ha 16 anni appena compiuti. Ma che ritocchi? Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi. Ma è solo bella così. Dovete farvene una ragione".

Chi è Mia McRae, la figlia più piccola avuta dall'ex Matthew McRae

Mia McRae, che in molti definiscono la fotocopia di Balti, è nata il 14 aprile 2015 dall'amore tra Bianca e il dj e creativo americano Matthew McRae. I due si sono conosciuti a Marabella, in Spagna, ed è per lui che ha deciso di trasferirsi in America. La loro relazione, però, si è conclusa con un divorzio nel 2017.