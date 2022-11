Kim Kardashian e Kanye West, il divorzio è ufficiale: 200mila dollari al mese per le spese dei figli I 200mila dollari che West dovrà versare ogni mese saranno destinati al mantenimento dei figli, ma per il resto, Kardashian ha rinunciato agli alimenti da parte dell’ex marito. I loro beni saranno divisi equamente. D’altronde, entrambi hanno un patrimonio stellare.

A cura di Giulia Turco

Kim Kardashian e Kanye West hanno ufficializzato il divorzio. Di fatto, i due sono separati legalmente dallo scorso marzo, ma soltanto il 29 novembre 2022 sono stati depositati gli atti ufficiali che hanno stabilito i termini della separazione. Dalla gestione congiunta dei figli, ad una cifra stellare che il rapper dovrà corrispondere alla star dei reality per il loro mantenimento.

Si occuperanno entrambi dei loro quattro figli

Stando ai documenti in possesso di People e Rolling Stones, Kanye West dovrà versare un assegno per la cifra di 200mila dollari al mese per il mantenimento dei quattro figli North, Saint, Chicago e Psalm che ha in comune con Kim Kardashian. Tuttavia, spetterà comunque ad entrambi provvedere al 50 e 50 all’educazione, alle spese mediche e alla sicurezza dei bambini, che oggi hanno tra i 4 e i 9 anni. Con tali carte, che a breve saranno firmate da un giudice, i due genitori si impegnano a trovare una mediazione su ogni possibile controversia legata ai bambini e a rinunciare agli alimenti reciproci. Per quanto riguarda la divisione dei loro beni infine, farà fede l’accordo prematrimoniale, stando al quale il patrimonio di famiglia, inclusa la loro proprietà, sarà diviso equamente.

La crisi nel 2020 e la richiesta di divorzio di Kardashian

I 200mila dollari al mese che il vincitore del Grammy dovrà versare saranno finalizzati al mantenimento dei figli, ma per il resto, stando ai loro accordi, Kardashian ha rinunciato agli alimenti da parte dell’ex marito. D’altronde, entrambi hanno un patrimonio stellare. Con il suo brand nell’ambito del beauty, la star dei reality è entrata a far parte della lista dei miliardari di Forbes Usa e di recente ha lanciato anche una linea di abbigliamento. L’ufficializzazione del divorzio arriva nove mesi dopo che Kardashian si era dichiarata pubblicamente single. Il matrimonio è naufragato nel 2020, dopo la controversa candidatura di West alla presidenza americana che aveva spinto la moglie a parlare apertamente del disturbo bipolare del rapper e di una situazione dolorosa e complicata.