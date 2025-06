video suggerito

"Kanye West paga Bianca Censori per indossare gli outfit hot": quanto ha guadagnato dall'inizio dell'accordo Secondo i media britannici Kanye West pagherebbe Bianca Censori per indossare gli outfit che tanto stanno facendo discutere negli ultimi mesi. La modella avrebbe guadagnato una cifra da capogiro dall'inizio dell'accordo con suo marito: ecco a quanto ammonta.

A cura di Sara Leombruno

Che il rapporto tra Bianca Censori e Kanye West facesse discutere lo si era intuito già diversi mesi fa, quando la donna ha cominciato a comparire in presenza dell'artista con outfit decisamente audaci, tra cui quello del nudo integrale della donna ai Grammy Awards. L'ultimo episodio risale solo a qualche giorno fa, quando la modella aveva sfilato per le strade di New York City con un completo intimo fatto solo di caramelle. Ora, però, una fonte fa chiarezza e rivela che dietro questa scelta ci sarebbe un mero interesse economico: l'artista avrebbe sborsato fino a 400.000 dollari per l'accordo.

"Kanye West paga Bianca Censori per indossare gli outfit hot", l'indiscrezione

Il completo color caramella sarebbe costato a Kanye West ben 100.000 dollari. A riportarlo è una fonte al The Us Sun. La stessa fonte ha affermato che l'idea era stata proposta all'inizio della settimana e che Bianca aveva rifiutato categoricamente a meno che suo marito non pagasse. Ye, ha aggiunto l'insider, la starebbe vestendo con gli abiti più stravaganti non solo per mantenere la sua "personalità audace" otto gli occhi del pubblico e per assicurarsi che tutti pensino che sia "la donna più sexy del mondo".

Kanye avrebbe proposto alla moglie uno stipendio annuale, ma lei avrebbe preferito essere pagata "per look o evento". "Sta essenzialmente monetizzando la sua immagine", ha aggiunto la fonte, che ritiene che abbia guadagnato quasi 3 milioni di dollari dall'inizio dell'accordo e che abbia ricevuto 120.000 dollari per unirsi al marito nuda ai Grammy a febbraio. Non è la prima volta che il corpo di Bianca diventa un caso mediatico e Bianca avrebbe "capito come trarre vantaggio da tutto questo", riporta la testata britannica. E ancora: "Molti degli abiti non sono di suo gusto. Ma lei gli dice che li indosserà, se verrà pagata".

"Trasforma i suoi outfit in un assegno, è lei a comandare"

Lo scorso aprile Bianca sarebbe inoltre stata contattata da numerose case di moda per ricoprire ruoli di brand ambassador, ma le sue proposte sarebbero state respinte da Kanye. "Sa esattamente cosa sta facendo – aggiunge una seconda fonte – Trasforma ogni outfit in un assegno. Kanye è ossessionato dal suo stile, ma è lei a comandare. […] La verità è che ha bisogno di lei. Senza il suo look audace e la sua presenza, la gente non gli presterebbe la stessa attenzione".