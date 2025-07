In caso di divorzio da Jeff Bezos, a Lauren Sanchez andranno “solo” 50 milioni di euro

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

In caso di divorzio, per qualsiasi ragione, a Lauren Sanchez spetterà una buonuscita di “soli” 50 milioni di euro. È quanto stabilisce il contratto prematrimoniale che l’ex giornalista ha firmato prima di sposare il miliardario americano Jeff Bezos. Dopo la costosissima separazione dalla prima moglie MacKenzie Scott, il fondatore di Amazon ha scelto di tutelarsi preventivamente da eventuali disaccordi futuri con la sua seconda moglie. Per questo ha preteso un accordo che limitasse al massimo il margine di manovra economico di Sanchez in caso di separazione.

Quanto è costato a Jeff Bezos il divorzio da MacKenzie Scott

A spingere Bezos verso un contratto tanto rigido è stata l’esperienza con MacKenzie Scott, sua prima moglie. Il divorzio, concluso nel 2019, gli è infatti costato tra i 35 e i 40 miliardi di dollari in azioni Amazon: una delle separazioni più onerose della storia. Una cifra che l’imprenditore non ha alcuna intenzione di sborsare una seconda volta. Pur amando profondamente Lauren Sanchez, ha scelto di tutelarsi con un accordo a prova di bomba, messo a punto dai suoi legali mesi prima delle faraoniche nozze celebrate a Venezia.

Contratto blindato a parte, Bezos ha comunque sommerso la sua nuova moglie di regali: un anello con diamante rosa da 30 carati, gioielli preziosissimi, una festa nuziale durata tre giorni e costata circa 45 milioni di dollari, e una luna di miele a bordo di uno yacht da sogno tra Sicilia, Calabria e Costiera Amalfitana. Spese nptevoli che l’imprenditore è disposto a sostenere… finché il matrimonio durerà. In caso di separazione, invece, Sanchez dovrà accontentarsi della buonuscita pattuita, enormemente più bassa rispetto alla somma ricevuta da MacKenzie Scott.

Gli altri accordi prematrimoniali più famosi

Il contratto firmato da Lauren Sanchez resta coperto dal massimo riserbo, ma chi ha avuto modo di leggerlo lo descrive come una “fortezza legale inespugnabile”. Bezos non è certo l’unico ad aver scelto di tutelare il proprio patrimonio in vista delle nozze.

Tra i casi celebri figura quello di Jackie Kennedy, che all’epoca del matrimonio con Aristotele Onassis firmò un accordo prematrimoniale. Quando l’armatore greco chiese il divorzio nel 1974 (poi mai finalizzato per via della sua morte), a Jackie andarono “solo” 26 milioni di dollari, come previsto dal contratto.

Diversamente, l’accordo tra Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones tutela soprattutto lei: in caso di divorzio, l’attrice riceverà 2,8 milioni di dollari per ogni anno di matrimonio, più 5 milioni in caso di infedeltà da parte del marito.

Nel caso di Beyoncé e Jay-Z, invece, l’intesa prevede che alla cantante vadano 15 milioni di dollari in caso di separazione, più 5 milioni per ogni figlio nato dal matrimonio.