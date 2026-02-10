Orlando Bloom dopo Katy Perry, le voci sul flirt con Luisa Laemmel: “Erano molto affiatati al Super Bowl”

Orlando Bloom avrebbe ritrovato l'amore dopo la separazione da Katy Perry. L'attore è stato avvistato all'uscita dello stadio in cui si è tenuto il Super Bowl insieme alla modella Luisa Laemmel. I due si teneva sotto braccio e sono apparsi piuttosto complici, tanto che i media americani parlano già di nuova fiamma nella vita sentimentale della star.

Orlando Bloom paparazzato con Luisa Laemmel: i gossip sull'attore

Mentre usciva dal Levi's Stadium di Santa Clara (California), in cui si è tenuto il Super Bowl, Bloom è stato avvistato dai paparazzi. L'attore, stando alle immagini diffuse da TMZ, si è diretto verso l'uscita insieme alla modella Luisa Laemmel, che era appoggiata al suo braccio, per poi salire a bordo della stessa auto. Lui indossava una tuta nera e un berretto dello stesso colore, probabilmente per passare inosservato, mentre lei una giacca di colore marrone. Tra i due c'era una certa sintonia, come ha riferito il Daily Mail: "Erano insieme nella suite di Raising Cane, erano carini, molto affiatati. Hanno parlato con Todd Graves e Jamie Foxx". Lei ha 28 anni ed è una modella di origini svizzere. Nessuno dei due per il momento ha confermato o smentito le indiscrezioni.

L'ex moglie Katy Perry felice al fianco dell'ex premier canadese Trudeau

Se Orlando Bloom è di nuovo al centro dei gossip per la sua vita privata, Katy Perry ha da tempo voltato pagina. La cantante ha infatti ufficializzato la frequentazione con l'ex primo ministro canadese, pubblicando sui social la prima loro foto insieme. Il primo avvistamento risale alla scorsa estate, quando il Daily Mail aveva condiviso alcuni loro scatti insieme in atteggiamenti intimi, tra baci, carezze e complicità. Le separazione da Bloom era stata ufficializzata a inizio luglio dopo circa 9 anni insieme e una figlia, Daisy Dove, che è al momento la loro priorità nonostante la decisione di allontanarsi.