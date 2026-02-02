“Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme”: il weekend segreto di coppia da 140mila euro

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero ufficialmente una coppia. A riportarlo sono i media inglesi, secondo cui i due avrebbero sancito l’unione con un weekend blindato nell’Oxfordshire, costato oltre 140mila euro tra jet privati, elicotteri e resort extralusso.

L’unione che promette di riscrivere gli equilibri del gossip internazionale sarebbe diventata realtà. Secondo quanto rivelato dal tabloid britannico The Sun, che parla di una vera e propria esclusiva mondiale, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton e l'imprenditrice statunitense Kim Kardashian avrebbero iniziato una relazione. La conferma arriverebbe da un recente weekend trascorso insieme nell’Oxfordshire, un ritiro blindato e dai costi vertiginosi che segna l'unione tra il mondo della Formula 1 e quello della pop culture d'oltreoceano.

Il racconto dei media britannici si sofferma su una logistica imponente, necessaria per garantire la privacy ai due protagonisti. Kim Kardashian avrebbe raggiunto il Regno Unito con il proprio jet privato, atterrando con uno staff di due assistenti e un carico di otto valigie, tra cui spiccava una borsa Birkin dal valore stimato di circa 76mila sterline. Hamilton, dal canto suo, avrebbe raggiunto la compagna in elicottero presso un esclusivo resort dell'Oxfordshire. Stando ai calcoli del tabloid, l'intera operazione — tra trasporti privati e pernottamento — avrebbe avuto un costo complessivo di circa 140mila euro. Un investimento sulla riservatezza per quella che, a tutti gli effetti, si presenta come la coppia più discussa dell'anno.

Nonostante il clamore attuale, la conoscenza tra il sette volte campione del mondo e la star dei reality non è recente. Le prime frequentazioni risalgono infatti al 2014, quando entrambi orbitavano già nei vertici del prestigio internazionale, seppur legati a partner differenti: Hamilton era allora impegnato con Nicole Scherzinger, mentre Kardashian era sposata con Kanye West. A distanza di dodici anni da quei primi incontri, quella che sembrava essere solo una storica amicizia si sarebbe trasformata in un legame sentimentale. Un sodalizio che arriva in un momento cruciale per il driver britannico, proprio mentre inizia la sua nuova avventura professionale in Italia con la scuderia di Maranello.