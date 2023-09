Kylie Jenner e Timothée Chalamet insieme, prima apparizione in pubblico al concerto di Beyoncè Timothèe Chalamet e Kylie Jenner sono stati avvistati insieme al concerto di Beyoncè a Los Angeles. Per l’attore di Dune e la modella si tratta della prima uscita pubblica, dopo i gossip degli ultimi mesi e le voci di una presunta rottura.

A cura di Elisabetta Murina

Kylie Jenner e Timothée Chalamet di nuovo insieme. Dopo le voci di una presunta rottura, l'attore di Dune e la modella sono stati visti al concerto di Beyoncè a Los Angeles. I due non si nascondo più e pare che la loro frequentazione proceda a gonfie vele. Le prime prove fotografiche della loro love story risalgono allo scorso aprile, quando l'auto di lui è stata vista sotto casa della minore delle sorelle Jenner.

Kylie Jenner e Timotheé insieme al concerto di Beyoncè

Sta facendo il giro dei social un video che ritrae Kylie Jenner e Timotheé Chalamet mentre assistono, insieme, all'ultima tappa del Reinassance Tour di Beyoncè a Los Angeles. Arrivati con a un gruppo di amici, i due si sono goduti lo show dal box dedicato agli ospiti vip, apparendo complici e perfettamente in sintonia, pur senza scambiarsi effusioni in pubblico. Per la neo coppia si tratta della prima uscita in pubblico, dopo numerosi gossip sul loro conto e avvistamenti. Non si nascondono più e sembrano intenzionati a conoscersi meglio, senza preoccuparsi più di tanto delle apparenze.

La love story tra alti e bassi

Il gossip che riguarda Chalamet e Kylie Jenner è scoppiato per la prima volta lo scorso aprile, quando TMZ ha avvistato l'auto della modella mentre attraversava l'ingresso della residenza californiana dell'attore. All'epoca si trattava solamente di indiscrezioni e si vociferava che sarebbero usciti allo scoperto al Coachella Festival. Occasione in cui, però, non hanno fatto il loro debutto come coppia, avvenuto invece senza con l'apparizione all'ultima tappa del tour di Beyoncè. Negli ultimi tempi si vociferava anche che i due avessero interrotto la loro frequentazione, come riportava il tabloid Life&Style, per via dei troppi impegni e dei frequenti viaggi.