L’auto di Kylie Jenner sotto casa di Timothee Chalamet, le prime prove fotografiche della love story TMZ ha publicato le prime prove fotografiche della relazione tra Kylie Jenner e Timothee Chalamet. L’auto dell’imprenditrice e influencer è stata fotografata sotto casa del divo. Quei documenti rafforzano l’ipotesi di una love story in corso tra i due.

A cura di Stefania Rocco

Da settimane si rincorrono voci sempre più numerose a proposito di una relazione che l’attore Timothee Chalamet starebbe vivendo in gran segreto con l’imprenditrice e influencer Kylie Jenner. Adesso TMZ esibisce la prima prova fotografica che potrebbe documentare la presunta relazione in corso tra i due.

Le prove della storia d’amore tra Kylie Jenner e Timothee Chalamet

TMZ ha scattato e pubblicato le prime immagini che documentano il legame in corso tra il divo e l’imprenditrice. Il SUV di Kylie è stato fotografato mentre attraversava il vialetto d’ingresso della residenza californiana dell’attore. Gli scatti risalgono al pomeriggio di giovedì 13 aprile. Si tratterebbe della villa di Beverly Hills nella quale il divo si è trasferito lo scorso autunno, una residenza del valore di 11 milioni di dollari che Chalamet avrebbe acquistato dalla modella Kate Upton e dal marito, il campione di baseball Justin Verlander. L’automobile che attraversa il viale d’ingresso della residenza, un Range Rover nero, sarebbe proprio quella della bellissima Kylie.

Kylie Jenner e Timothee Chalamet insieme al Coachella

Per il momento, i diretti interessati tacciono ma i bene informati sostengono che l’occasione per confermare ufficialmente la loro relazione sia dietro l’angolo. Kylie e Timothee potrebbero partecipare insieme al Coachella, festival musicale californiano (un vero e proprio evento per le giovani star di tutto il mondo) cominciato il 14 aprile. Nessun avvistamento, per ora, ma il Coachella si concluderà solo domenica 23 aprile. L’eventuale coppia ha ancora tempo per potersi regalare una entrata a effetto. Se questo legame fosse confermato, per il divo si tratterebbe della quarta fidanzata famosa. Prima di Kylie, Chalamet è stato legato a Eiza Gonzalez, Lily-Rose Depp e Lourdes Leon.