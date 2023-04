Timothée Chalamet e Kylie Jenner si starebbero frequentando e starebbero per uscire allo scoperto Stando alle voci, i due starebbero frequentando da qualche tempo, ma non ci sono ancora in rete testimonianze fotografiche del loro amore. Occhi puntati al prossimo Coachella, il festival musicale californiano più atteso dell’anno, che si svolgerà ad aprile.

A cura di Giulia Turco

Il gossip sulla presunta storia d’amore tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner è rimbalzata sulle testate di tutto il mondo. Partito dal profilo Instagram Deuxmoi, il pettegolezzo è diventato virale e ha già fatto impazzire i fan della star del cinema coinvolto in una presunta liason con l’erede di Kim Kardashian e del loro impero mediatico.

Potrebbero uscire allo scoperto al prossimo Coachella

Stando alle voci, i due starebbero frequentando da qualche tempo, ma non ci sono ancora in rete testimonianze fotografiche del loro amore. Occhi puntati al prossimo Coachella, il festival musicale californiano più atteso dell’anno, che si svolgerà ad aprile. Il motivo? Entrambi saranno presenti e, per di più, spesso l’evento è stato l’occasione per Chalamet di lasciarsi andare con qualche fiamma. Lo scorso anno, ad esempio, l’attore era stato visto ballare con la modella Sarah Talabi, lasciando sperare in un flirt. Chalamet è particolarmente riservato sulla sua vita sentimentale, che comunque sembra essere piuttosto attiva. Tra le sue fiamme ci sono Lourdes Leon, la figlia di Madonna, Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp, e Eiza Gonzàlez.

Kylie Jenner e la rottura da Travis Scott

Lo scorso gennaio è circolata la notizia della rottura tra Kylie Jenner e Travis Scott, che sarebbe arrivata già durante le vacanze dell’ultimo Natale. Appena un anno prima, i due che erano già genitori di un bambino avevano dato il benvenuto alla loro seconda figlia Stormi. La loro tuttavia è stata una storia piuttosto tormentata. “Travis e Kylie si sono lasciati di nuovo”, ha rivelato ad inizio anno Us Weekly. “Questo è successo molte volte in passato e la coppia è ormai famosa per avere un rapporto burrascoso. Nonostante questo però Kylie Jenner e Travis Scott continuano a restare amici e ad essere degli ottimi genitori”.