“Nessuno ti ha bullizzata e non ci sono penali, se vuoi uscire dillo”, Signorini regola Antonella

Alfonso Signorini regola Antonella Fiordelisi: "Se vuoi uscire me lo devi dire ora, qui nessuno ti ha bullizzato".

Alfonso Signorini regola tutti i concorrenti rimasti in gara e lo fa in particolare risolvendo la "rogna" Antonella Fiordelisi: "Se vuoi uscire me lo devi dire ora, qui nessuno ti ha bullizzato". Alfonso Signorini ricorda a tutti: "La parola d'ordine è che il Grande Fratello Vip non è il carcere di San Vittore, questo è il messaggio che voglio fare passare questa sera". Poi, il direttorissimo del carrozzone si rivolge direttamente ad Antonella Fiordelisi, la più debole in questo momento, per riprendere controllo della situazione.

Le parole di Alfonso Signorini ad Antonella Fiordelisi

Alfonso Signorini vuole mettere al centro la questione "bullismo" e soprattutto quella relativa alle penali. Antonella Fiordelisi starebbe, a suo dire, sopportando una brutta situazione solo per non pagare le penali, ma Signorini ha chiarito che le parole hanno un peso in quel contesto e assicura la Fiordelisi: "Non pagherai penali, se vuoi uscire. Ma se vuoi uscire dillo ora".

Ti abbiamo mai bullizzato? No, non lo abbiamo mai fatto. Abbiamo mai permesso a qualcuno di bullizzarti? No, perché altrimenti noi saremmo intervenuti e ci avremmo pure fatto due puntate. È importante chiarire e a questo punto è normale che voi non ce la facciate più, ma non dite cose inesatte per esempio, non tirate in ballo le penali. Non c'è nessuna penale, se in casi come questi non ce la fate più. Questa cosa che ti sto dicendo, Antonella, vale per tutti. Se qualcuno non ce la fa più e non vuole più continuare a giocare, ditelo ora. Te lo dico col cuore in mano: è un gioco.

"Luca Salatino non ha pagato penale"

Alfonso Signorini ha poi ricordato il caso di Luca Salatino e ha parlato anche con Patrizia Rossetti: "Ricordate Luca Salatino? Se n'è andato di sua spontanea volontà perché non stava più bene e non ha pagato nessuna penale. Un'altra era Patrizia Rossetti per motivi di salute. E non ha pagato nessuna penale". E Patrizia Rossetti ha confermato: "È vero, non ci sono recriminazioni e non si paga nessuna penale, bisogna stare attenti a capire dove sta la verità".