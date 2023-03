Antonella Fiordelisi: “Batosta lasciare GF Vip”, non sa che i genitori hanno chiesto di non votarla Nel consueto collegamento pre puntata con Alfonso Signorini, Antonella Fiordelisi ha ammesso che sarebbe una batosta lasciare il Grande Fratello Vip nel corso del televoto previsto per la puntata di questa sera. Non sa ancora che sono stati i genitori a chiedere ai fan di non votarla.

A cura di Stefania Rocco

Antonella Fiordelisi ha ammesso che sarebbe una batosta dovere lasciare il Grande Fratello Vip. Mentre sui social infuria la polemica, generatasi a partire dal momento in cui i genitori Stefano e Wilma Fiordelisi hanno chiesto apertamente ai fan di smettere di votare la figlia per consentirle di lasciare il gioco nel corso della puntata di questa sera, la concorrente ha palesato il desiderio di restare nella Casa in attesa di poter disputare la finalissima del 3 aprile prossimo.

La confessione di Antonella Fiordelisi ad Alfonso Signorini

L’ammissione di Antonella è arrivata nel corso del consueto collegamento del lunedì pomeriggio del conduttore Alfonso Signorini con i concorrenti in gioco. In attesa di scoprire quale sarà l’esito del televoto, Signorini ha voluto in confessionale le 4 donne andate al televoto la settimana scorsa: Antonella, Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Milena Miconi. Tutte e quattro hanno ipotizzato che sarà Milena, entrata dopo rispetto agli altri, a perdere al televoto questa sera. Solo Antonella si è lasciata andare a una previsione amara: “Dopo tutte le cose che sono successe, mi aspetto di essere io a uscire. Dopo tutte le batoste che sto prendendo, posso uscire da un momento all’altro”. Un video che chiarisce che Antonella, almeno al momento, desidera restare e che una eventuale uscita sarebbe recepita come l’ennesima batosta.

I genitori di Antonella Fiordelisi hanno chiesto ai fan di non votarla

Antonella vive nella Casa del GF Vip da 6 mesi. È quindi comprensibile che non sappia che cosa sta accadendo all’esterno in sua assenza. Non sa, ad esempio, che sono stati i suoi genitori, preoccupati del suo benessere, a chiedere ai fan di smettere di votarla e di votare affinché sia Milena Miconi a ottenere il posto in palio in finale. Lo hanno fatto a più riprese: papà Stefano con una serie di post condivisi su Instagram, mamma Wilma addirittura con una lettera aperta indirizzata a Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.