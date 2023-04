Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan: al via alle riprese del film “A complete unknown” James Mangold ha annunciato l’inizio delle riprese del film A complete unknown, biopic sulla vita di Bob Dylan, che sarà interpretato da Timothè Chalamet.

Il noto regista è stato confermato nella rosa dei nomi illustri dietro la macchina da presa per un film della saga Star Wars, come annunciato durante lo Star Wars Celebration, oltre ad apparire nel progetto di cinecomic DC dedicato a Swamp Thing. Timothè Chalamet, invece, reduce dal grande ritorno di Bones and all di Luca Guadagnino, sarà protagonista in altri due attesissimi film, ovvero in Dune: Parte II e nel musical Wonka, prequel de La fabbrica di cioccolato.

Timothè Chalamet canterà anche le canzoni di Bob Dylan

James Mangold ha confermato in esclusiva a Collider, in un'intervista tenutasi all'ExCel Center a seguito della presentazione dell'ambizioso progetto Star Wars, che a tre anni dall'annuncio di un biopic su Bob Dylan, finalmente Timothée Chalamet è pronto a entrare nei panni del celebre musicista e disposto a cantare alcuni brani, mettendoci la voce e non solo la faccia.

Le riprese inizieranno "ad agosto di quest'anno" e tutto sembra essere già alimentato da un enorme entusiasmo:

Racconteremo un momento straordinario della cultura americana e della vita di Bob. Un giovane Bob Dylan, di 19 anni, che arriva a New York con soli due dollari in tasca e diventa famoso nel giro di tre anni, prima di essere accolto nella famiglia della musica folk a New York. E poi, naturalmente, ad un certo punto la sua fama cresce. È così incredibile, è una storia vera ed è molto interessante, riguarda un momento molto interessante della storia americana. Riprenderemo la scena musicale americana di quel periodo, con diversi personaggi – da Woody Guthrie a Bob Dylan, a Pete Seeger, a Joan Baez. Tutti hanno un ruolo da svolgere in questo film.

Il film vede anche Mangold tornare al genere biopic, dopo l'eccezionale successo di Le Mans '66 – La grande sfida (Ford v. Ferrari), per la 20th Century Fox nel 2019.