Lilo & Stitch, ecco il film in live action: il cast al completo e una stella del cinema

Dopo l'annuncio di Maia Kealoha, giovanissima attrice esordiente, nel ruolo della protagonista Lilo, la Disney annuncia il cast completo del live action di Lilo & Stitch. La pellicola sarà diretta da Dean Fleischer Camp e sta entrando adesso nella fase di progettazione, dopo molti anni di gestazione. Nel cast c'è anche Zach Galifianakis, l'attore di "Una notte da leoni" è la stella di questa produzione, mentre Stitch sarà realizzato in CGI. Nel ruolo di Nani c'è Sydney Elizabeth Agudong, altra attrice hawaiana, mentre Kahiau Machado sarà David Kawena, come fa sapere The Hollywood Reporter.

La trama di Lilo e Stitch

La storia, ambientata alle isole Hawaii, racconta dell'amicizia tra una bambina di nome Lilo e un alieno simile a un cane, chiamato Stitch, geneticamente progettato per essere un'arma di distruzione di massa. Tra alieni inseguitori e assistenti sociali ficcanaso, la vita di Lilo sarà scombussolata da questa grande e straordinaria amicizia.

Il cartone del 2002 è un cult

Il cartone animato del 2002 è un cult. Scritto e diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois, "Lilo & Stitch" è il quarantaduesimo Classico Disney. Ricevete una nomination per l'Oscar al miglior film d'animazione del 2003, che in quella stagione fu vinto da "La città incantata" di Hayao Miyazaki. Il film diede vita a un vero e proprio franchise: un sequel direct-to-video "Provaci ancora Stitch!", una serie televisiva omonima, un secondo sequel direct-to-video "Lilo & Stitch 2 – Che disastro Stitch!". Un terzo e ultimo sequel nel 2006: "Leroy & Stitch". Nel 2008, la Madhouse ha prodotto un anime intitolato Stitch! come sequel della serie televisiva. Anche la Cina ha prodotto una serie animata, nel 2017, con il titolo di "Stitch & Ai". Il film incassò un totale di circa 274 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget da 80 milioni. Uscì al cinema aprendo al secondo posto al primo weekend negli Stati Uniti con 35 milioni di dollari, appena cinquecentomila dollari sotto al primo posto, Minority Report di Steven Spielberg.