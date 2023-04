Mahmood sarà la voce italiana del granchio Sebastian nel live action La Sirenetta Sarà Mahmood a dare la voce al granchio Sebastian nel live action La Sirenetta, nelle sale dal 24 maggio. L’annuncio sulla pagina Instagram ufficiale del cantante.

A cura di Stefania Rocco

Sarà Mahmood a dare la voce al granchio Sebastian nella versione italiana del live action La Sirenetta. Lo annuncia il cantante, due volte vincitore del Festival di Sanremo, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il film arriverà nelle sale italiane il 24 maggio, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

L’annuncio di Mahmood

Mahmood ha annunciato la sua partecipazione al film con un post pubblicato su Instagram che ha come immagine principale quella di se stesso bambino che sorride di fronte a un obiettivo. Alle sue spalle fa bella mostra di sé una copia del libro La Sirenetta. Nel trailer condiviso sul profilo Instagram Disney Italia è già possibile ascoltare qualche secondo del doppiaggio realizzato dall'artista. Si tratta di un momento particolarmente fortunato per l’artista che sarà ospite della serata finale dell’Eurovision Song Contest 2023 alla Liverpool Arena. Si tratta di un primato: mai prima di Mahmood, un artista italiano fuori gara era stato ospite di una edizione del celebre concorso canoro. Lo stesso Mahmood era stato in gara nel 2019 con Soldi, classificandosi al secondo posto.

Il cast del live action La Sirenetta

A interpretare la rivisitazione del classico Disney sul grande schermo saranno Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer-King (Eric), Noma Dumezweni (la regina Selina), Art Malik (Sir Grimsby), Javier Bardem (re Tritone), Melissa McCarthy (Ursula). A dirigere il film è Rob Marshall, regista che vanta già una candidatura all’Oscar. Il live action La Sirenetta racconta la storia della giovane sirena Ariel, la più ribelle tra le figlie del re Tritone. La giovane, da sempre desiderosa di scoprire il mondo che si estende oltre il mare, stringe un patto con Ursula (personaggio che è un ibrido tra una donna e un polpo, dotata di poteri magici) alla quale accetta di cedere la sua voce in cambio di un paio di gambe.