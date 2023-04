Cambiate le canzoni de La Sirenetta: “In Baciala Eric non chiede il permesso di baciare Ariel” Alan Menken, compositore che ha realizzato le musiche per il live action La Sirenetta, ha annunciato di avere cambiato il testo di alcune delle canzoni originali per adattarle alla sensibilità contemporanea.

La Sirenetta, live action di Disney in uscita a maggio, arriverà nelle sale con qualche modifica rispetto alla versione animata. Le modifiche in questione riguarderanno anche i testi delle canzoni che faranno da sottofondo alla storia d’amore tra Ariel e il principe Eric. Ad annunciarlo in un’intervista a Vanity Fair è il compositore Alan Menken, cui è stata affidata la realizzazione degli accompagnamenti musicali. Sempre Menken aveva realizzato le musiche di altri live action proposti da Disney, da La Bella e la Bestia a Aladdin.

Cambiano Kiss the Girl e Poor Unfortunate Souls

“Ci sono stati alcuni cambi di parole in Kiss the Girl (la canzone “Baciala”, ndr) perché le persone sono diventate molto suscettibili sull'idea che il principe Eric in qualche modo forzasse Ariel”, ha dichiarato Menken rifacendosi al testo originale del brano che recitava “Lei ti piace / Tanto tanto da morir / Forse tu le piaci / Ma lei non sa come dirlo / Ma non servono / Le parole sai / Allora baciala”. Il testo, secondo l’interpretazione del compositore, avrebbe rischiato di sollevare un polverone nella parte in cui Eric pensa di baciare Ariel senza prima chiederle il consenso.

Un’altra delle canzoni modificate è stata Unfortunate Souls, cantata da Ursula. “Abbiamo fatto delle revisioni anche in Poor Unfortunate Souls su alcuni versi che potrebbero far intendere che le ragazze non dovrebbero parlare a sproposito, anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per farsi cedere la sua voce”, ha spiegato Menken. Nella versione originale, la canzone dice “Ai maschi la conversazione non fa effetto / Il gentleman la evita se può / Si innamorano però / Di colei che sa tacer”.

Halle Bailey: “Orgogliosa della mia versione de La Sirenetta”

Del resto, era stata la stessa Halle Bailey (attrice che interpreta il ruolo della Sirenetta Ariel) a dirsi orgogliosa di avere modificato, insieme alla Disney, il taglio stesso della fiaba, rendendolo attuale e distante dalla storia di una giovane donna che sceglie di abbandonare tutto il suo mondo per inseguire la passione per un uomo mai davvero conosciuto. “Sono davvero emozionata della mia versione del film perché cambieremo la prospettiva di lei che vuole lasciare l'oceano per un ragazzo. È molto più di questo. Riguarda lei, i suoi obiettivi, la sua libertà, la sua vita e ciò che vuole”, ha dichiarato l’attrice.