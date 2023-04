Wax ad Amici dedica un brano a Maria De Filippi: “Mi hai cambiato la vita” Max riscrive un brano di Gaber trasformandolo in una dedica per una persona importante. ‘Chiedo scusa se parlo di Maria’ è un momento che diverte giudici e pubblico e lusinga la conduttrice, che si sbilancia in affetto nonostante l’imbarazzo.

A cura di Giulia Turco

Quando è il momento di Wax ad Amici, la sua capo squadra Arisa annuncia una sorpresa. Il cantante ha infatti riscritto il testo di un brano di Giorgio Gaber trasformandolo in una dedica per una persona importante. ‘Chiedo scusa se parlo di Maria‘ è un momento che diverte giudici e pubblico e lusinga la conduttrice, che al termine dell'esibizione si sbilancia in affetto nonostante un pizzico di imbarazzo.

Il brano di Wax che parla di Maria De Filippi

Nel brano riadattato, Wax racconta Maria dal suo punto di vista, "la persona che mi ha dato una chance, la persona che mi dirà sempre la verità", canta. "Maria il sogno, la televisione, la verità", continua. L'esibizione convince proprio per la semplicità con la quale il cantante esprime un senso di affetto, che può sembrar banale, ma che in realtà non lo è, ma anche per l'essere stato capace di descrivere la figura della conduttrice in quello che è il sentimento comune. "Mi è difficile parlare di Maria, mi hai cambiato la vita", sono le parole che dedica alla padrona di casa che, durante l'esibizione, si alza per raggiungere il banchetto di Wax e sedersi al suo posto.

Giuseppe Giofrè si unisce all'affetto per Maria

"Sono un po' imbarazzato, ma sprizzo di gioia, sono veramente contento", commenta Wax al termine dell'esibizione, dopo aver ricevuto il ringraziamento di Maria. Secondo Malgioglio, il cantante è perfettamente in grado di tenere la scena, Michele Bravi dice di amare le canzoni con dedica e così Wax porta a casa il pubblico. Non prima però del commento di Giuseppe Giofrè, che si accoda alla dedica per Maria: "Wax, vorrei ringraziarti perché hai detto cose che avrei voluto sempre dire anch'io a Maria, ma non ho mai avuto il coraggio. È quello che pensiamo tutti", spiega. Maria, imbarazzata, va ad abbracciarlo: "Ma quanto sei stupido?".