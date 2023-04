Mahmood ospite della finale dell’Eurovision Song Contest 2023, è la prima volta per un italiano Mahmood è il primo cantante italiano invitato come ospite e dunque fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero. L’artista: “È un grande onore per me”.

A cura di Daniela Seclì

Mahmood sarà tra gli ospiti speciali della finale dell'Eurovision Song Contest 2023 che si terrà alla Liverpool Arena. La BBC ha puntato sull'artista per intrattenere i milioni di spettatori che si collegheranno con l'evento per assistere alla selezione della canzone vincitrice. È la prima volta che un artista italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un'edizione di Eurovision che si svolge all'estero.

Mahmood ospite della finale di ESC 2023, il commento dell'artista

Mahmood ha espresso il suo entusiasmo per essere stato invitato in qualità di ospite nella puntata finale dell'Eurovision Song Contest 2023: “Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo”. Per lui è la terza volta che calca quel palco. La prima volta, nel 2019, ha rappresentato l'Italia a Tel Aviv dopo essersi aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremo con il brano Soldi. Poi, nel 2022, dopo aver vinto di nuovo la kermesse canora italiana con il brano Brividi, è tornato all'Eurovision con Blanco, nell'edizione che si è tenuta a Torino. E ora, tornerà nella veste di ospite.

Tutti gli italiani in gara all'Eurovision Song Contest 2023

A rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2023 ci sarà Marco Mengoni, che porterà sul palco una versione riarrangiata del brano Due Vite, con il quale si è aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremo 2023. A rappresentare la Norvegia sarà l'italo-norvegese Alessandra Mele con il brano Queen of Kings. Inoltre, per rappresentare San Marino ci saranno i Piqued Jacks, la band che si è formata a Buggiano e composta da E-King, Majic-o, littleladle e HolyHargot. La finale si terrà sabato 13 maggio e andrà in onda alle 20:40 su Rai1.