L’abito di Kylie Jenner per il primo bacio pubblico con Timothée Chalamet è un tuffo nel passato Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno debuttato come coppia in occasione del concerto di Beyoncé. Che outfit ha scelto Jenner per l’occasione?

Kylie Jenner e Timothée Chalamet stanno insieme sul serio. La conferma ufficiale arriva con un video che ha fatto il giro del mondo e strage di cuori (nel senso che li ha distrutti, soprattutto quelli delle fan di Timothée). I due sono usciti allo scoperto durante l'ultima tappa del Renaissance Tour di Beyoncé, occasione perfetta per mostrarsi insieme. Al concerto sono stati avvistati altri vip come l'ex coppia reale Harry e Meghan. Quello che sembrava un semplice flirt, insomma, è una storia d'amore a tutti gli effetti: Chalamet, tenero attore dal fascino francese e Kylie, la più piccola della famiglia Kardashian/Jenner, si scambiano carezze e baci sulle note di Queen B. Ma che abito ha scelto Kylie per il grande debutto al fianco di Timothée?

L'abito di Kylie Jenner e il throwback al 2008

Kylie Jenner fa un tuffo nel passato e sfoggia un abito della collezione primavera estate 2008 di Maison Margiela. Un vestito corto e senza spalline con al centro la stampa di un cavallo bianco che sormonta montagne. Sembra che si tratti dell'ultima creazione di Martin Margiela, un anno prima che lasciasse la moda.

L’abito Martin Margiela del 2008 che Kyle Jenner ha indossato al concerto di Beyoncé

Non è la prima volta che Kylie indossa un abito di questa Casa di moda: lo aveva fatto anche in occasione della festa post cerimonia degli Academy Awards organizzata da Vanity Fair. Un enorme fiocco sulla scollatura e un abito lungo, firmato da John Galliano, disegnavano la silhouette di Jenner. A gennaio di quest'anno, poi, è stata ospite della sfilata di Maison Margiela, sfoggiando un cappotto oversize con abito sottoveste.

Kylie Jenner indossa un abito di Maison Margiela al Vanity Fair Oscar Party 2023

Kylie Jenner è una tra le miliardarie più giovani, con un patrimonio stimato oltre un miliardo di dollari. La giovane imprenditrice è impegnata nel settore beauty: è a capo di Kylie Cosmetics, linea di make up, e Kylie Skin, la linea per la skincare. Ora che lei e Timothée sono venuti allo scoperto, nonostante i tanti impegni non sarà raro vederli insieme, con buona pace delle fan di Chalamet.