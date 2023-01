Kylie Jenner e il reggiseno proiettile: la star rivela cosa c’è sotto il vestito alle sfilate di Parigi Kylie Jenner è stata ospite della sfilata di Maison Margiela, dove ha sfoggiato un cappotto oversize con abito sottoveste. Ma il pezzo forte era la lingerie dalla forma particolare.

A cura di Beatrice Manca

L'influencer e imprenditrice beauty Kylie Jenner è una delle star della Paris Fashion Week: ha rubato la scena alla sfilata Schiaparelli, con un abito con testa di leone incorporata "rubato" ai look di passerella. Ma non è l'unico look ad essere diventato virale. Alla sfilata co-ed di Maison Margiela ha sfoggiato un outfit turchino con abito lingerie e cappotto in tulle. Sui social ha svelato cosa indossava sotto: un completino intimo in latex.

Il look di Kylie Jenner alla sfilata di Maison Margiela

Cenerentola o la fata turchina? Kylie Jenner ha voluto rendere omaggio a tutte e due con il suo look: per la sfilata Maison Margiela di John Galliano, Kylie Jenner ha indossato un abito sottoveste celeste con un cappotto oversize con drappeggi di tulle azzurro, morbidamente sceso sulle spalle. Ai piedi l'imprenditrice ha indossato un paio di scarpe con il tacco tempestate di cristalli (da vera Cenerentola!) ma con le famosa ‘dita separate' delle iconiche Tabi shoes.

Kylie Jenner in Maison Margiela

Kylie Jenner con la lingerie in latex

Su Instagram poi ha svelato cosa si nascondeva sotto al vestito e per farlo ha condiviso alcuni scatti di lei in lingerie, pronta per le sfilate. Sotto allo slip dress Kylie Jenner indossava un completino retrò con culotte a vita alta e bralette con le coppe "a proiettile". Si tratta di una rivisitazione contemporanea del bullet bra, un modello di reggiseno lanciato negli anni Quaranta con coppe cucite a spirale, in modo da risultare ‘appuntite' e non sostenute dai ferretti. Il profilo a punta del reggiseno si intravedeva sotto all'abito celeste di Kylie Jenner, creando un effetto audace e sensuale: è tornato di moda il bullet bra?

Kylie Jenner

Il tocco ultramoderno? Si tratta di un completino in simil latex, verde pallido. Kylie Jenner ha condiviso una serie di scatti su Instagram prendendo spunto dal tormentone "Get Ready With Me", uno dei format più cool di TikTok, in cui le influencer si vestono "insieme" ai follower. E, a giudicare dalle reazioni entusiaste ricevute, i fan hanno apprezzato la scelta!