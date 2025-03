video suggerito

Perché si sta parlando di Bianca Censori, ma stavolta i suoi nude look non c'entrano Tutti parlano di Bianca Censori su X (ex Twitter): ma stavolta i suoi audaci nude look non c'entrano. Che sta succedendo?

A cura di Giusy Dente

La provocazione è l'arte in cui Kanye West e Bianca Censori sono più abili: stare sulla bocca di tutti è il loro pane quotidiano e ogni strada è lecita. La compagna del rapper, in particolare, non manca mai di suscitare scalpore con i suoi look particolarmente audaci: il nudo è la sua firma stilistica. A ogni uscita pubblica, a ogni paparazzata, ogni volta che c'è una foto sui social, si parla inevitabilmente del suo outfit, che lascia sempre poco spazio all'immaginazione. In queste ore, però, si sta parlando della modella per un altro motivo.

I post di Bianca Censori su X (ex Twitter)

Bianca Censori, dopo una lunga assenza sui social, ha aperto un profilo personale su Instagram, che sembra essere verificato e dunque davvero riconducibile a lei. Esistono anche su X (ex Twitter) diversi account col suo nome, un paio sono persino contrassegnati con la famigerata spunta blu, che dovrebbe essere una garanzia di autenticità, dovrebbe dare un certo riconoscimento al profilo.

@BiancaCensori_ è inattivo da diverse settimane. Poi ce n'è un altro (@bianca_censori) balzato diverse settimane fa all'attenzione per i controversi post condivisi. La modella, in questi post, difendeva le posizioni del compagno ed esprimeva lei stessa il sostegno a Israele. Le affermazioni del rapper su questo argomento gli sono valse molte critiche: non è nuovo a posizioni estreme e messaggi di odio, espressi con particolare violenza. Già nel 2022 il suo account Twitter era stato sospeso, perché aveva pubblicato una serie di post antisemiti.

Di fronte all'ennesimo post "problematico" per così dire pro Israele condiviso sulla piattaforma a nome di Bianca Censori, un suo rappresentante ha dichiarato a Billboard che si tratta di un account falso, non gestito da lei. Sembra che il team si sia da allora mosso per ottenerne la disattivazione, ma evidentemente non si è ancora arrivati alla chiusura di questo profilo fasullo. In queste ore, infatti, si stanno susseguendo nuove pubblicazioni, tutte contrassegnate come contenuti sensibili e "materiale per adulti". Sono screenshot descritti come "messaggi scandalosi che ricevo nei miei DM ogni giorno". Si contano decine e decine di commenti, condivisioni, risposte a questo materiale da parte di fan e utenti vari. Molti stanno difendendo la loro beniamina, specificando che non si tratta realmente di post attribuibili a lei. Insomma, Bianca Censori sa sempre come far parlare di sé, sia come protagonista dei fatti che come soggetto non coinvolto in prima persona ma chiamato in causa da terzi.