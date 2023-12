Kanye West chiede scusa alla comunità ebraica: il rapper era stato accusato di antisemitismo Il rapper Kanye West ha chiesto scusa alla comunità ebraica, dopo le accuse di antisemitismo che si era conquistato in questi ultimi anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kanye West ha pubblicato su Instagram un messaggio di scuse alla comunità ebraica, dopo che negli ultimi anni erano fioccate le accuse di antisemitismo per il rapper americano che, in alcune dichiarazioni, aveva spiegato di vedere delle cose buone anche in Hitler, scatenando le proteste di tutta la comunità. Il cantante ha postato un messaggio in ebraico sulla sua pagina da oltre 18.3 milioni di follower chiedendo scuse per alcune sue frasi fatte nel 2022, cercando il perdono delle persone che ha offeso e impegnandosi a imparare dai suoi errori. Il post è il primo della sua pagina Instagram, oscurata in attesa della nuova comunicazione sul suo prossimo album che uscirà il 12 gennaio.

Il messaggio su Instagram dice (la traduzione dall'ebraico è di Google): "Chiedo sinceramente scusa alla comunità ebraica… Non era mia intenzione ferire o umiliare qualcuno, e mi rammarico profondamente per qualsiasi dolore possa aver causato. Mi impegno a iniziare da me stesso e ad imparare da questa esperienza per garantire maggiore sensibilità e comprensione in futuro. Il vostro perdono è importante per me e mi impegno a fare ammenda e a promuovere l’unità" ha scritto il rapper, che oggi si fa chiamare Ye e che in passato ha tentato anche la candidatura a Presidente degli Stati Uniti, dopo aver espresso il suo favore a Donald Trump.

Nel 2022, West scrisse un messaggio su Twitter, immediatamente cancellato, in cui diceva: "Ho un po' di sonno stanotte, ma quando mi sveglio alzerò al livello 3 l'attacco agli ebrei. La cosa divertente è che in realtà non posso essere antisemita perché i neri sono in realtà ebrei. Anche voi ragazzi avete giocato con me e avete cercato di prendere in giro chiunque si opponga alla vostra agenda". West, poi, pubblicò anche una conversazione con il collega Diddy in cui aveva scritto: "Ti userò come esempio per mostrare al popolo ebraico che ti ha detto di chiamarmi che nessuno può minacciarmi o influenzarmi".

Il rapper, nel 2022, continuò con le sue gravi dichiarazioni quando in un'intervista col giornalista di destra Alex Jones parlò della sua stima per alcune delle cose fatte da Adolf Hitler: "Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler. Amo tutti. Hitler ha inventato le autostrade, il microfono che io uso. Non si può dire ad alta voce che non ha mai fatto nulla di buono. Mi piace Hitler"

Una delle risposte più forti arrivò dall'Anti-Defamation League che parlò di tweet antisemita definendolo, tra le altre cose, pericoloso: "Potenza. Slealtà. Avidità. Deicida. Sangue. Rifiuto. Antisionismo. Tutti questi sono tropi antisemiti che analizziamo nella nostra #AntisemitismUncovered Guide su https://antisemitism.adl.org. Molti di questi miti hanno recentemente influenzato i commenti di @KanyeWest, ed è pericoloso". Quei tweet e le posizioni del cantante portarono alcuni brand a tagliare la collaborazione con lui e in tanti a criticarlo ferocemente, tanto da essere cancellato da twitter, anche se oggi il suo account è stato ripristinato. Il cantante dovrebbe pubblicare il nuovo album Vultures il prossimo 12 gennaio.