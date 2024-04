È morto Chris Cross, fondatore degli Ultravox e autore della hit Vienna

video suggerito

Redazione Music

Midge Ure e Chris Cross degli Ultravox

Il bassista degli Ultravox Chris Cross, che scrisse anche la hit Vienna è morto all'età di 71 anni. Il musicista è morto lo scorso 25 marzo, ma solo oggi è stata resa nota la sua morte, con il frontman della band, Midge Ure che ha voluto ricordarlo con un post sui suoi social in cui mostra una foto assieme e lo ricorda così: "Chris Allen. Abbiamo lavorato insieme, suonato insieme, fatto musica e diretto video insieme. Siamo stati innanzitutto amici, oltre che compagni Ultravox. Anche dopo anni di distanza siamo riusciti a riprendere da dove eravamo rimasti come se gli anni non fossero mai passati. Eri il collante che teneva insieme la band. Eri la logica nella follia e la follia nelle nostre vite. È stato bello conoscerti e crescere con te. Ti vogliamo bene e ci mancherai, vecchio amico" ha scritto il cantante.

Cross fu tra i fondatori della band, fin da quando il nome era Tiger Lily, prima della trasformazione in Ultravox nel 1976, e prima ancora che Midge Ure facesse il suo ingresso nella band nel 1979 al posto di John Foxx, ridando nuova linfa alla band e portandola al successo commerciale che non avevano trovato fino a quel momento. Erano stati tre gli album (Ultravox! e Ha!-Ha!-Ha! nel 1977 e Systems of Romance nel 1978) che non avevano avuto fortuna, finché col nuovo cantante pubblicarono l'album Vienna che conteneva la canzone omonima che ebbe un successo internazionale.

La band si sciolse nel 1987 per poi tornare nel 2008 e pubblicare l'ultimo album nel 2012, Brilliant. La causa della morte di Cross deve ancora essere rivelata, ma arrivano sui social i primi messaggi di cordoglio. Gli Ultravox, sulla loro pagina hanno scritto: "Notizie devastanti questa mattina con l'annuncio di Midge che Chris Allen è deceduto, a soli 71 anni. Chris era un uomo dolce, gentile e divertente che trasudava continuamente un senso di pace e calma. Ti accoglieva in casa sua con una tazza di tè, un grande sorriso e un abbraccio più grande, e chiacchierava felicemente per ore della vita, dell'universo e di tutto (oh e un po' di Ultravox). Non si è mai preparati alla perdita di un eroe dell'infanzia, e questo fa male. Riposa in pace amico mio. Grazie per la musica. Grazie ancora per la tua amicizia. Il mio amore e le mie condoglianze ai tuoi amici e familiari".