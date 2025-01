video suggerito

Bianca Censori torna sui social di Kanye West col micro body sgambato La coppia si è mostrata insieme sui social: la prima foto dell'anno di Bianca Censori e Kanye West è all'insegna del black&white.

A cura di Giusy Dente

Con l'arrivo del nuovo anno, Kanye West è tornato sui social. Il rapper è decisamente poco attivo e aggiorna di rado i suoi profili. In passato ha svuotato l'account Instagram, eliminando tutti i contenuti, difatti ora ce ne sono soltanto tre. Ha anche modificato anche il nome: dopo averlo tramutato legalmente in Ye, rivolgendosi alla Corte di Los Angeles, ha adottato questo nome anche su Instagram, eliminando l'ultima traccia di Kanye West. Le prime foto del 2025 sono assieme alla compagna Bianca Censori.

Kanye West e Bianca Censori, le nuove foto di coppia

Proprio perché l'una non possiede i social e l'altro li utilizza pochissimo, sono rare le foto della coppia, a parte quelle dei paparazzi e dei rari eventi a cui partecipano insieme. Kanye West e Bianca Censori sanno come generare curiosità, un elemento su cui giocano molto per tenere i fari sempre accesi su di loro. Curiosità ma anche polemica, che alimentano con astuzia. La compagna del rapper, per esempio, è diventata famosa per i suoi look estremi e particolarmente audaci. Inizialmente si pensava che fosse in qualche modo succube del compagno, che non fosse pienamente consapevole e consenziente circa quelle scelte di stile così criticate.

Poi, si è fatto più probabile che fosse tutta una mossa di marketing ben studiata, per farsi pubblicità. Forse nei progetti di Bianca Censori e breve termine c'è lo sviluppo di un brand tutto suo. Sono invece state smentite le voci di divorzio circolate qualche mese fa, in concomitanza con le accuse di molestie a carico del rapper. Bianca Censori è rimasta al suo fianco sempre e lo è tutt'ora.

Insieme si sono mostrati sui social a inizio anno, un gesto insolito, visto che si fanno vedere pochissimo. Bianca Censori indossa come sempre il suo iconico body, il capo must del suo guardaroba. Questo è un modello micro, con maxi sgambatura, abbinato a collant coprenti, scarpe col tacco e occhiali da sole scuri. Tuta bianca per Kanye West, invece. Se "chi è audace a Capodanno è audace tutto l'anno", c'è da aspettarsi da Bianca Censori un 2025 ricco di outfit memorabili, proprio come lo è stato il 2024.