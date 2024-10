video suggerito

Bianca Censori, niente divorzio con Kanye West: si dà allo shopping di coppia con gli stivali yeti Bianca Censori e Kanye West sono vicini al divorzio? Pare proprio di no. Nelle ultime ore sono stati avvistati a Tokyo fianco a fianco con degli esuberanti look coordinati: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

@YeezyMafia

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Kanye West e Bianca Censori: pare che siano in crisi, tanto che a soli 2 anni dal matrimonio sarebbero vicinissimi al divorzio. Sebbene nessuno dei due abbia commentato la notizia, i giornali di gossip hanno già dato il via alle ipotesi più svariate, dalla disputa sul presunto trasferimento a Tokyo voluto dal rapper (ma non accettato da Bianca) al tentativo della designer di "sfruttare" la popolarità del momento per lanciare un brand tutto suo. L'unica cosa certa al momento è che i due sono stati avvistati in Giappone fianco a fianco mentre si danno allo shopping in coordinato.

Kanye West e Bianca Censori paparazzati insieme a Tokyo

Che si tratti di una "tattica" per depistare i giornalisti curiosi o di un semplice tentativo di risolvere i problemi di coppia senza arrivare fin da subito a un provvedimento drastico come il divorzio, ma è evidente che Kanye West e Bianca Censori non sono ai "ferri corti". Nelle ultime ore l'influencer ha raggiunto il marito a Tokyo e con lui ha fatto visita a un centro commerciale locale. Naturalmente, complici anche i look esuberanti che entrambi hanno sfoggiato, non sono passati inosservati e in moltissimi li hanno immortalati mentre si aggiravano tra i negozi mano nella mano, smentendo le voci del divorzio.

I look total white della coppia

Dopo i body sgambatissimi indossati senza shorts o minigonna, gli abiti fatti di scotch e i micro top trasparenti, questa volta Bianca Censori non ha osato con un look vedo non vedo. Per lo shopping giapponese ha sfoggiato un look total white con top a maniche lunghe con zip sulla schiena, leggings a vita bassissima che le hanno fasciato le forme e un paio di esuberanti stivali yeti in tinta, un modello col tacco ricoperto di peli bianchi. Il dettaglio che non è passato inosservato? Kanye ha scelto un outfit coordinato al suo ma decisamente più sporty, ovvero con una candida tuta oversize. I due staranno davvero pensando alla separazione o si trattava solo di un gossip infondato?