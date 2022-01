Penelope Cruz cambia look: i suoi colpi di sole biondi sono il must-have della primavera 2022 Penelope Cruz ha cambiato look, aggiungendo un tocco solare e luminoso all’inverno. Ha detto addio alla chioma castano scuro e ha aggiunto delle adorabili sfumature sui toni del biondo dorato. Sarà questo l’hair trend da seguire in primavera?

A cura di Valeria Paglionico

Penelope Cruz è tra le dive più amate della storia, un'indiscussa icona di bellezza e di stile capace di influenzare mode e tendenze di stagione. Nonostante l'avanzare dell'età (ad oggi ha 47 anni), non ha perso il fascino che da sempre la contraddistingue e continua a essere un sex symbol. Dagli esordi della carriera a oggi non ha mai rinunciato alla chioma mora in pieno stile mediterraneo ma di recente le cose sono cambiate. Sebbene non abbia puntato su una trasformazione drastica, ha aggiunto delle sfumature più chiare alla chioma, lanciando l'hair trend da seguire assolutamente durante la primavera 2022.

Penelope Cruz dice addio al castano scuro

Dimenticate la chioma castano scuro di Penelope Cruz, l'attrice spagnola ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e ha cambiato look. Non ha modificato il taglio, ovvero il long bob che sfoggia da anni, ha rivoluzionato semplicemente il colore. Ha detto addio ai capelli mori e ha aggiunto delle sfumature sui toni del dorato, soprattutto sulle ciocche frontali che le cadono sui lati del viso come impone la moda di stagione. Sebbene si tratti di un semplice dettaglio, è riuscita a donare una incredibile luminosità al suo incarnato olivastro, esaltando al massimo la bellezza che la contraddistingue.

Penelope Cruz con i capelli castani

A chi stanno bene le sfumature dorate

A chi stanno bene i colpi di sole dall'effetto naturale? A tutte coloro che vogliono donare luminosità e dinamismo alla chioma, anche se bisogna variare la nuance scelta a seconda del tono della propria carnagione. Il biondo dorato sfoggiato dalla Cruz, ad esempio, va benissimo per gli incarnati caldi e olivastri. Questo hair look, inoltre, è l'ideale per chi, come l'attrice spagnola, intende puntare su un'acconciatura anti-age capace di accentuare la luminosità del viso e la tridimensionalità del taglio. Insomma, le sfumature chiare si preannunciano il must-have della primavera 2022. In quante prenderanno ispirazione da Penelope per aggiungere un tocco super solare a questi ultimi mesi dell'inverno?