video suggerito

Quali sono i luoghi a Napoli e in Costiera visitati da Dua Lipa e Callum Turner Dua Lipa si è presa una temporanea pausa dal tour mondiale e ha pensato bene di concedersi una vacanza a Napoli e in Costiera col fidanzato Callum Turner: quali sono i luoghi iconici che i due hanno visitato? Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

135 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dua Lipa sta girando il mondo dallo scorso novembre con il suo Radical Optimism Tour ma con l'arrivo dell'estate si è concessa qualche mese di pausa. L'ultimo concerto di stagione è stato quello a Dublino del 27 giugno, poi la popstar riprenderà i live a settembre (a eccezione di una comparsata al Sunny Hill Festival Park in Kosovo il prossimo 1 agosto). Nonostante abbia fatto tappa anche in Italia qualche settimana fa, per la precisione a Milano, ha pensato bene di tornare nel "Bel Paese" col fidanzato Callum Turner. Per il romantico viaggio di coppia i due hanno scelto la Campania, esplorando i luoghi più belli di Napoli e della Costiera Amalfitata: ecco dove sono stati.

Dua Lipa e Callum Turner tra Marechiaro e il centro storico

Lo scorso fine settimana erano stati diversi gli utenti dei social che (con un certo stupore) avevano avvistato Dua Lipa con Callum Turner tra le strade di Napoli ma solo nelle ultime ore la popstar ha postato sul suo profilo Instagram un album dedicato alla vacanza partenopea, confermando così la sua identità.

Dua Lipa e Callum Turner a Marechiaro

Quali luoghi ha visitato? Si è immortalata col fidanzato sull'iconica scalinata di Marechiaro, quella che scende verso il mare passando per il ristorante Cicciotto e La Finestrella, poi ha fatto tappa al centro storico, vagando tra i vicoletti e fermandosi nei negozi vintage per andare alla ricerca di qualche vinile unico nel suo genere. Non potevano mancare una passeggiata nel quartiere Chiaia e un giro tra i Quartieri Spagnoli, dove ai balconi sventolano ancora le bandiere che celebrano il quarto scudetto vinto dalla squadra di calcio della città.

Dua Lipa tra i vicoli del centro storico

La tappa in Costiera tra spritz e mare cristallino

Dopo il tour dei luoghi iconici di Napoli, la coppia è partita alla volta della Costiera Sorrentina, concedendosi bagni e giri in barca nei pressi di Positano. Terrazze con panorami da sogno, mare cristallino, spaghetti a vongole e spritz al tramonto: Dua Lipa e Callum Turner non hanno rinunciato proprio a nulla durante il loro viaggio in Campania.

In Costiera Sorrentina

Il dettaglio che non è passato inosservato? Hanno fatto anche un giro a bordo di un elicottero, ammirando la meravigliosa costa partenopea e campana da una posizione privilegiata. Insomma, Napoli è diventata ormai una meta turistica internazionale, tanto da essere scelta spesso per una vacanza da sogno da divi mondiali come Dua Lipa.