Grammy 2022, Paris Hilton coperta solo di cristalli: nude look per il primo red carpet col marito Carter Paris Hilton e il marito Carter Reum hanno fatto il loro debutto di coppia su un red carpet internazionale, quello dei Grammy Awards 2022. Per l’occasione l’ereditiera si è trasformata in una vera e propria principessa con un audace abito nudo ricoperto di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la 64esima edizione di Grammy Awards, una delle cerimonie di premiazione più attese del mondo della musica che ogni anno elegge gli artisti che si sono distinti per il loro talento. Se negli ultimi 2 anni l'evento si era tenuto in forma semi-virtuale a causa della pandemia, ora è tornato in presenza e il red carpet è stato invaso dalle star. Sono state moltissimi i volti noti che si sono sfidati a colpi di stile, da Dua Lipa con il total look di pelle a Lady Gaga con lo strascico, anche se ad attirare le attenzioni dei più "romantici" sono state le coppie famose. Se da un lato Elettra Lamborghini ha puntato sulla maxi scollatura per la sua sfilata al fianco di Afrojack, Paris Hilton ha preferito un effetto nudo scintillante per il "debutto" mondano col marito Carter Reum.

Il debutto sul red carpet di Paris Hilton e Carter Reum

Paris Hilton e Carter Reum si sono sposati lo scorso novembre ma, dopo il matrimonio da sogno con ben quattro diversi abiti bianchi dell'ereditiera, i due non erano mai apparsi ufficialmente in pubblico fianco a fianco. Certo, sui social avevano documentato la luna di miele esotica tra look casual e primi piani sui loro dolci baci, m avevano preferito evitare gli eventi di gala. Il debutto di coppia è avvenuto solo ieri ai Grammy Awards 2022, sul cui red carpet sono apparsi innamoratissimi, affiatati e super eleganti. Se da un lato Carter ha scelto un completo classico in total black, Paris si è trasformata in una vera e propria principessa, non rinunciando ai dettagli iper sensuali.

Paris Hilton e Carter Reum ai Grammy Awards

Il look effetto nudo di Paris Hilton

La vera protagonista del primo red carpet di coppia è stata Paris Hilton, che ai Grammy Awards 2022 ha ricoperto il corpo solo con dei cristalli. Ha infatti sfoggiato un lungo abito effetto nudo firmato Atelier Zuhra, per la precisione un modello sinuoso con lo strascico e la cappa incorporata. La sua particolarità? Era trasparente, decorato solo con brillanti e paillettes argentate all-over. Per completare il tutto ha scelto degli accessori coordinati e scintillanti, dai décolleté col tacco alto ai guantini, optando poi per una coda di cavallo alta e voluminosa per quanto riguarda l'acconciatura. insomma, Paris sa bene come farsi notare e ai Grammy ne ha data l'ennesima prova. Carter avrà scelto l'outfit total black proprio per non "oscurarla"?

