Il matrimonio di Cindy Sold: i tre abiti bianchi di La Cindina tra frange e ricami Cindy Sold, la make-up artist, fondatrice del brand MULAC nota sui social come La Cindina, si è sposata. Nel giorno del sì ha indossato tre abiti bianchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Cindy Sold e Oscar Arauz

Cindy Sold ha sposato il compagno, il ballerino Oscar Arauz. La make-up artist, fondatrice del brand MULAC, è nota sui social come La Cindina. Ha esordito pubblicando i primi video su un canale Youtube aperto nel 2011 e oggi è una delle beauty guru più apprezzate su Instagram. Nel giugno del 2015 è diventata mamma della piccola Vittoria, nata dall’amore con il suo ex fidanzato, Michael Righini. Poi è nato Jackson, figlio dell'attuale marito(a sua volta padre di un ragazzo nato da una precedente relazione). La coppia ha aperto una pagina Instagram dove racconta la loro quotidianità familiare. Nel fatidico giorno del sì, la sposa ha indossato ben tre abiti, tre creazioni molto diverse su cui, nei giorni precedenti, ha mantenuto il massimo riserbo, nonostante la tanta curiosità dei follower, che non vedevano l'ora di vederla con l'abito bianco.

Il matrimonio di Cindy Sold

I tre abiti da sposa di Cindy

La Cindina ha incantato tutti sfoggiando, nel giorno del matrimonio, un romantico abito da principessa, una creazione elegante con maxi gonna e corpetto ricamato con profonda scollatura e spalle nude. Con questo look nuziale tradizionale, completato con immancabile velo, ha pronunciato il fatidico sì.

Per i festeggiamenti la sposa non ha rinunciato a un tocco più sensuale, un abito a sirena con silhouette aderente, scollatura a cuore, interamente ricamato, con balze sul fondo. Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato quello danzante: gli sposi hanno regalato ai loro ospiti un'esibizione di coppia.

La danza è una passione comune, che ha contribuito ad unirli: si sono quindi cimentati con un ballo e per l'occasione, la sposa ha indossato un abitino ad hoc, un mini dress con frange e maniche lunghe semitrasparenti. Come lei, anche il marito ha scandito i diversi momenti della giornata con look diversi, passando dal completo grigio chiaro a quello candido. Look coordinati in bianco anche per i tre figli della coppia.