Quando inizia Tu Si Que Vales su Canale5: la data della prima puntata e le anticipazioni Ritorna in tv la gara tra talenti, Tu si que vales sta per tornare ad intrattenere il pubblico del sabato sera di Canale5. L'appuntamento con la prima puntata dell'11esima stagione è stato fissato per il 21 settembre 2024, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

A cura di Gaia Martino

Torna in tv con una nuova edizione Tu Si Que Vales, il talent show che vede aspiranti sportivi, cantanti, attori, esibirsi davanti alla giuria nella speranza di ricevere un giudizio positivo. Dopo il trionfo del violinista Simone Palumbo, vincitore dell'ultima edizione andata in onda, altri artisti sono pronti a mettere in scena le loro abilità per provare a conquistare il montepremi finale che ammonta a 100mila euro. Confermata la giuria composta da Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Maria De Filippi e Rudy Zerbi: la gara tra talenti inizia il 21 settembre 2024.

Quando inizia Tu Si Que Vales su Canale5

L'appuntamento per l'undicesima edizione di Tu Si Que Vales è stato fissato per sabato 21 settembre 2024, in prima serata su Canale 5. Il talent show, condotto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, vedrà ancora tra i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi che valuteranno le performance artistiche dei concorrenti di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo. Saranno affiancati dalla rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli. Quest'ultima non dovrà sentire la mancanza del suo "disturbatore", Giovannino, la cui presenza è stata confermata nelle prime puntate registrate.

Le anticipazioni della nuova edizione di Tu si que vales

Le prime puntate di Tu Si Que Vales sono già state registrate e SuperGuidaTv, negli ultimi giorni, ha fornito le prime anticipazioni. Sarà ospite Sal Da Vinci, si legge, artista napoletano che Sabrina Ferilli segue da tempo e con il quale, in occasione dell'incontro in studio, duetterà. Tra gli ospiti anche le ginnaste Alice e Asia D'Amato che saranno protagoniste di una puntata per parlare della loro passione per la ginnastica artistica. Confermata la presenza di Giovannino (nome d'arte di Giovanni Iovino), il simpatico e fastidioso disturbatore di Sabrina Ferilli, diventato ormai presenza fissa del programma.