Chi è Giovannino di Tu sì que vales, il disturbatore di Sabrina Ferilli Sotto la maschera di Giovannino si nasconde Giovanni Iovino, attore e cabarettista originario di Napoli, che ha ricoperto diversi ruoli nel cinema. Tra i più importanti, la maschera di Pulcinella nel Pinocchio di Matteo Garrone. È una presenza fissa nel cast di Tu Si Que Vales e il suo obbiettivo rimane sempre disturbare Sabrina Ferilli.

A cura di Giulia Turco

Giovannino è stato uno dei protagonisti indiscussi di Tu sì que vales ed è diventato una presenza fissa nel programma. Il pubblico ha imparato ad amare il fastidioso ma simpaticissimo disturbatore di Sabrina Ferilli, con la quale ha dato vita ad una coppia vincente. Nel corso delle puntate, innumerevoli sono stati i battibecchi, i dispetti e gli sketch esilaranti messi in piedi dai due, che hanno divertito il pubblico fino all'ultima puntata. Ma chi si cela davvero sotto al mantello rosso di Giovannino? Lui è Giovanni Iovino, attore, cabarettista e sì, anche disturbatore seriale a Tu sì que vales.

Chi è Giovanni Iovino, sotto la maschera di Giovannino

Giovannino a Tu Si Que Vales

Giovanni Iovino è un attore di 26 anni originario di Napoli. Ha lavorato per oltre 5 anni come animatore nei villaggi turistici, poi ha intrapreso una carriera nel mondo del cinema. Oltre ad alcune pubblicità, una parte nella terza stagione di Gomorra, i suoi ruolo più importante sul grande schermo sono quelli in Napoli velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, il film di Matteo Garrone nel 2019, dove ha interpretato la maschera di Pulcinella e il coniglio. Inoltre, insieme al fratello Andrea Iovino. fa parte della compagnia teatrale di Nola Pipariello di Antonio Esposito.

Giovanni Iovino a Tu sì que vales

Giovanni Iovino è molto attivo anche sui social: sul suo profilo Instagram @giovanni_is_giovannino e sul suo profilo Tik Tok @jonnytokk,l'attore pubblica numerosi ed esilaranti video dei suoi personaggi, tra i quali anche Giovannino, l'esilarante disturbatore di Sabrina Ferilli che ha tartassato di scherzi "malefici". L'anno scorso, in occasione dell'ultima puntata del programma, Giovannino ha fatto portare alla giurata una torta per festeggiare i 70 giorni della loro conoscenza, riconfermata anche in questa edizione.