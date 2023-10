A Tu Si Que Vales Sabrina Ferilli non trova pace, a disturbarla arriva anche Giovannina Sabrina Ferilli è la vittima preferita di Giovannino, il disturbatore seriale di Tu Si Que Vales, che anche quest’anno non ha la minima intenzione di lasciarla in pace e anche dietro ad un apparente regalo, si nasconde un’insidia.

A cura di Redazione Spettacolo

Nuova stagione di Tu Si Que Vales, ma non nuove abitudini. Sabrina Ferilli è infatti il bersaglio preferito di Giovannino, il disturbatore professionista dello show, dipinto di blu e coperto da un mantello rosso, che non ha la minima intenzione di lasciar andare l'attrice nemmeno quest'anno. Pronto a farle scherzi improvvisi che le mettono paura, nella puntata di sabato 7 ottobre ha cercato di rabbonirla facendole una sorta di regalo, ma ovviamente nascondeva un'insidia.

Sabrina Ferilli vittima degli scherzi di Giovannino

L'ingresso di Giovannino si fa sentire e irrompe nello studio con Sabrina Ferilli che sull'attenti guarda il suo "nemico" di sottecchi. Accanto alla poltrona sulla quale è seduta, infatti, è stata posizionata una poltrona di misura più piccola di quella da lei occupata, seppur identica, sulla quale sta per sedersi l'alter ego femminile di Giovaninno: un pupazzo, con tanto di capelli fluenti e rossetto in bella vista: "Si chiama Giovaninna" dice l'attore sapendo di infastidire l'attrice che, intanto, viene invogliata da Maria De Filippi: "Dai, ma guarda lì" e lei: "Non me ne frega niente, non guardo lui, perché devo guardare lei?".

Da qui iniziano i battibecchi, che coinvolgono anche gli altri giudici. Sabrina Ferilli si rivolge a Luciana Littizzetto: "Dai, ma Luciana tu sei nuova, fai qualcosa", "E che devo fare?" risponde la comica torinese, "Ma non lo so, reagisci" dice l'altra, che è ormai la vittima preferita di una serie di scherzi che mirano a farla impaurire. "Guarda Marì, allontanalo che altrimenti gli do un calcio eh, ce lo manno" dice col suo fare sempre diretto l'attrice, ormai rassegnata al fatto che prima o poi succederà qualcosa per cui salterà sulla poltrona.

E, infatti, ecco che dopo un po' ad un cenno di Giovannino, scoppia un petardo che fa saltare sia Maria De Filippi che l'attrice romana, ormai coperta dalla poltrona che ospitava quello che doveva essere un regalo. Insomma, non c'è davvero pace per Sabrina Ferilli che è destinata a subire le simpatiche angherie del disturbatore per eccellenza che promette di darle filo da torcere anche in questa edizione.